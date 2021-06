Billes aimantées: tenir hors de portée des enfants !

Présentes dans certains objets anti-stress destinés aux adultes mais aussi dans certains jouets pour grands, les billes aimantées représentent un grand danger pour les tout petits. Voici pourquoi et comment éviter l’accident.

Après les piles bouton et les aimants présents dans les jouets, voici les billes aimantées des objets anti-stress destinés aux adultes ou à des jeux de construction pour les plus de 14 ans. Alors qu’ils ne devraient pas tomber entre les mains d’enfants en bas âge, « deux cas graves d’ingestion accidentelle de billes de 3 à 5 mm (chez des enfants de 3 ans ou moins ndlr) ont été signalés dernièrement ». C’est pourquoi DGS, DGCCRF, Anses, Santé publique France s’associent pour avertir les parents et leur rappeler de tenir ces objets hors de portée des plus jeunes.

Quels sont les risques ?

En cas d’ingestion accidentelle, « les billes aimantées peuvent s’agglomérer, obstruer le tube digestif et déchirer les parois intestinales provoquant des perforations », décrivent les autorités sanitaires. « Les cas les plus graves demandent un acte chirurgical lourd et peuvent mettre en jeu le pronostic vital des enfants. »

Comment prévenir les risques d’ingestion ?

Tenez strictement tous les objets contenant des billes aimantées hors de portée des enfants. Vous éviterez ainsi que les tout-petits les portent à la bouche par simple curiosité, ou qu’ils ne les confondent avec des bonbons et les avalent.

Que faire en cas d’ingestion, même supposée ?

Appeler immédiatement un centre antipoison qui vous donnera les conseils médicaux et la conduite à tenir : www.centres-antipoison.net/. En cas d’urgence vitale, appeler le 15 ou le 112.