Binge watching : le visionnage compulsif est-il dangereux pour la santé ?

Avec l’explosion des plateformes de streaming, regarder des séries de façon compulsive est quasiment entré dans les mœurs. Mais entre la sédentarité et le manque de sommeil, quels sont les risques de ce « binge watching » ?

Un épisode, puis un autre… le « binge watching », cette nouvelle façon de se poser devant un écran, appartient au quotidien de nombreux foyers. Avant toute chose, ne culpabilisez pas. Se plonger dans sa série préférée peut-être un excellent moyen d’oublier le stress. Mais comme pour tout, c’est l’excès qui est dommageable.

Premier élément donc, comment savoir que votre consommation de streaming est problématique ? Certains indices sont évocateurs :

vous avez abandonné vos autres hobbies ;

vous voyez moins vos amis et votre famille ;

votre productivité au travail en pâtit ;

vous êtes souvent fatigué et vous dormez mal ;

le binge watching est devenu votre seul exutoire.

L’impact du binge watching

Comment agit le visionnage compulsif sur notre organisme ? Le sommeil est en première ligne. La lumière bleue des écrans, combinée à la stimulation mentale d’un épisode haletant, rend l’endormissement particulièrement difficile. Une revue scientifique de 2022 a établi un lien direct entre le binge watching et l’insomnie. Rogner sur son sommeil, c’est jouer avec sa santé physique et mentale sur le long terme.

Vous absorber dans une série peut vous couper progressivement de vos proches. Pire encore : certains développent un attachement émotionnel intense aux personnages et vivent un vrai deuil à la fin d’une série. Le risque de trouble anxieux ou de dépression s’en trouve augmenté.

Par ailleurs, être scotché à l’écran pendant 10 épisodes, c’est aussi passer 10 épisodes sans bouger, parfois en grignotant. Une étude de 2020 distingue ainsi la sédentarité active (travailler assis) et la sédentarité passive (regarder la télé avachi). Cette dernière est associée à un risque plus élevé d’obésité et de troubles métaboliques.

Des habitudes simples pour reprendre le contrôle

Arrêter complètement de regarder des séries serait frustrant et contre-productif. Alors comment agir ? Voici quelques réflexes qui changent tout :

fixez-vous une limite avant de commencer. Décidez du nombre d’épisodes et de l’heure d’arrêt et respectez-les… même en cas de rebondissent final ;

regardez avec votre conjoint(e) ou des amis. Cela encourage à la connexion sociale plutôt qu’à l’isolement ;

faites des pauses. Verre d’eau, quelques étirements. L’idée : reprendre conscience de ce qu’on ressent et décider activement si on continue ;

pourquoi ne pas associer une activité physique. Tapis de marche, vélo d’appartement, exercices légers… la série devient un moteur du mouvement ;

enfin protégez votre sommeil. Éteignez l’écran au moins une heure avant de dormir. La règle vaut pour le téléphone… et pour les sites de streaming.