Accueil » Santé Publique » Binge watching : le visionnage compulsif est-il dangereux pour la santé ?
Un épisode, puis un autre… le « binge watching », cette nouvelle façon de se poser devant un écran, appartient au quotidien de nombreux foyers. Avant toute chose, ne culpabilisez pas. Se plonger dans sa série préférée peut-être un excellent moyen d’oublier le stress. Mais comme pour tout, c’est l’excès qui est dommageable.
Premier élément donc, comment savoir que votre consommation de streaming est problématique ? Certains indices sont évocateurs :
Comment agit le visionnage compulsif sur notre organisme ? Le sommeil est en première ligne. La lumière bleue des écrans, combinée à la stimulation mentale d’un épisode haletant, rend l’endormissement particulièrement difficile. Une revue scientifique de 2022 a établi un lien direct entre le binge watching et l’insomnie. Rogner sur son sommeil, c’est jouer avec sa santé physique et mentale sur le long terme.
Vous absorber dans une série peut vous couper progressivement de vos proches. Pire encore : certains développent un attachement émotionnel intense aux personnages et vivent un vrai deuil à la fin d’une série. Le risque de trouble anxieux ou de dépression s’en trouve augmenté.
Par ailleurs, être scotché à l’écran pendant 10 épisodes, c’est aussi passer 10 épisodes sans bouger, parfois en grignotant. Une étude de 2020 distingue ainsi la sédentarité active (travailler assis) et la sédentarité passive (regarder la télé avachi). Cette dernière est associée à un risque plus élevé d’obésité et de troubles métaboliques.
Arrêter complètement de regarder des séries serait frustrant et contre-productif. Alors comment agir ? Voici quelques réflexes qui changent tout :
Source : https://health.clevelandclinic.org/is-it-bad-for-you-to-binge-watch-tv-shows
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
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