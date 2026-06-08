Pourquoi les bébés ont-ils plus d’os à la naissance ?

Les bébés naissent avec près d’une centaine d’os supplémentaires que les adultes. Ainsi, un nouveau-né présente entre 275 et 300 os alors que la plupart des adultes en ont 206. Au fur et à mesure, l’enfant grandit. Ces petits os fusionnent pour former des os plus gros et plus solides. Pourquoi ont-ils tant d’os à la naissance ? Ces nombreux os, plus petits et plus souples permettent au nouveau-né de se frayer un chemin à travers le canal utérin et jusqu’à la sortie le jour de l’accouchement. « La grossesse et l’accouchement nécessitent un bébé souple et malléable. De nombreux os de […]
Cet article est réservé à nos partenaires éditoriaux.Accédez à nos packs d'articles ou à notre flux intégral. Découvrir nos offres
Déjà abonné ? Connectez-vous
Recevez par e-mail les dernières actualités santé.