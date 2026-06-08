Météo : ces deux phénomènes qui peuvent déclencher des migraines

Beaucoup de migraineux se disent « météo sensibles ». Mais quelle valeur scientifique accorder à ce sentiment ? Pour le savoir, des chercheurs de l’Université de Cincinnati (Ohio, Etats-Unis) ont analysé des combinaisons de conditions météorologiques et étudié leur impact sur le risque de développer des migraines. Résultat : deux types de situation ressortent clairement comme étant associés à une hausse des crises : l’arrivée d’un front froid, souvent accompagnée de pluie et d’une chute de la pression atmosphérique. Ce phénomène peut survenir toute l’année et correspond typiquement à un changement de temps rapide ; le « Bermuda High » – ou anticyclone des Bermudes […]
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