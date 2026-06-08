Piscines : l’UFC-Que Choisir alerte sur les risques liés au chlore

Vous connaissez cette forte odeur caractéristique de chlore en entrant dans une piscine publique ? Elle témoigne de la présence de chloramines. Derrière ce terme ce cache des composés chimiques générés par l’interaction entre le chlore, utilisé pour désinfecter l’eau, et les matières organiques apportées par les baigneurs (urée présente dans la sueur et l’urine, les peaux mortes, les cosmétiques…). Comme le précise à l’UFC-Que Choisir Olivier Michel, pneumologue et allergologue, professeur à l’université Libre de Bruxelles (Belgique), parmi les chloramines, on trouve « les trichloramines, qui sont plus lourdes que l’air et se déposent à la surface de l’eau. Elles sont […]
Cet article est réservé à nos partenaires éditoriaux.Accédez à nos packs d'articles ou à notre flux intégral. Découvrir nos offres
Déjà abonné ? Connectez-vous
Recevez par e-mail les dernières actualités santé.