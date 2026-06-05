Accueil » Santé Publique » Canicule de mai : les urgences déjà sous tension
Entre le 26 et le 30 mai 2026, 17 départements ont été placés en vigilance orange canicule, touchant plus d’un quart de la population. Un épisode précoce, qualifié par Météo-France « d’historique et exceptionnel » pour un mois de mai, qui a rapidement mis les services de santé sous pression. Dès le 22 mai, les consultations aux urgences et les interventions de SOS Médecins ont fortement augmenté. Le pic a été atteint le 26 mai avec plus de 400 passages aux urgences et 250 interventions à domicile. Ainsi les recours aux urgences pour des effets associés à la chaleur (hyperthermies, déshydratations, hyponatrémies […]
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