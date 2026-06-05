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Examens : 10 conseils pour mieux mémoriser

05 juin 2026

À l’approche des examens, de nombreux étudiants misent sur de longues sessions de révision et des nuits blanches pour retenir un maximum d’informations. Pourtant, ces méthodes ne sont pas toujours les plus efficaces. Alors que les examens approchent, l’Observatoire B2V des Mémoires partage dix conseils issus de la recherche pour réussir à mémoriser au mieux.

Fractionner ses temps de révision Face à une pile de cours à apprendre, la tentation de consacrer plusieurs heures d’affilée aux révisions est tentante. Mais selon l’Observatoire B2V des Mémoires, il est préférable de fractionner son travail. En réalité, des sessions d’une vingtaine de minutes réparties sur plusieurs jours sont plus efficaces. Elles permettent généralement une meilleure mémorisation qu’un apprentissage concentré sur une seule journée. Cette méthode laisse au cerveau le temps d’assimiler progressivement les informations. Miser sur la répétition Relire ou revoir plusieurs fois un même cours permet de renforcer la mémorisation. Plus une information est répétée, plus elle […]

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