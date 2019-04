Bouger… la clé de la longévité !

Le secret d’une vie longue et en bonne santé ? Se bouger au quotidien. Rien de nouveau, à ceci près qu’une vaste étude suédoise le démontre, chiffres à l’appui. Et la bonne nouvelle, c’est que vous n’aurez pas besoin d’aller à la salle ou de courir des kilomètres.

La sédentarité impacte nettement l’espérance de vie. Selon l’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (Onaps), rester assis plus de 3 heures par jour est responsable de 3,8% des décès, toutes causes confondues et quel que soit le degré d’activité physique. Mais contrer ce phénomène n’est pas aussi compliqué qu’il n’y paraît…

Des petits gestes au quotidien…

« Les gens pensent qu’ils doivent aller à la salle de sport et faire de nombreux exercices physiques pour être en meilleure forme», souligne le Dr Elin Ekblom-Bak, de l’école suédoise des sciences du sport et de la santé de Stockholm. « Or il n’en est rien. Le simple fait d’être plus actif dans sa vie quotidienne – emprunter les escaliers, sortir du métro une station plus tôt, aller au travail à vélo – suffit pour améliorer sa santé ».

…pour de grands bénéfices

Entre 1995 et 2015, le Dr Elin Ekblom-Bak et son équipe ont réalisé une étude auprès de 316 137 adultes de 18 à 74 ans dont l’aptitude cardiorespiratoire a été renseignée. Le test a consisté a mesuré le VO2 max en ml. C’est la quantité maximale d’oxygène que le cœur et les poumons peuvent fournir aux muscles pendant l’exercice. Le risque de mortalité toutes causes confondues et d’événements cardiovasculaires a diminué de 2,8% et 3,2%, avec chaque augmentation d’un millilitre de VO2 max.

« Il est particulièrement important de noter qu’une augmentation de la condition physique était bénéfique quel que soit le point de départ », a déclaré le Dr Ekblom-Bak. « Cela suggère que les personnes ayant une condition cardiorespiratoire de niveau inférieur retirent de grands bénéfices au niveau de leur condition physique. »