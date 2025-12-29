Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 166 articles

La danse atténue-t-elle vraiment les effets de l’alcool ?

29 décembre 2025

Lorsque l’on danse pendant une soirée, les effets de l’alcool, comme la somnolence, les vertiges ou l’euphorie excessive, paraissent moins puissants. Comment expliquer cette sensation ? Est-ce un phénomène psychologique, physique, ou les deux à la fois ?

Avant d’explorer pourquoi la danse semble moduler ses effets, il est important de comprendre ce que l’alcool fait à notre organisme. Il agit principalement sur le système nerveux central en altérant la communication entre les neurones, ralentissant ainsi certaines fonctions cognitives et motrices, ce qui peut engendrer une sensation de relaxation, de perte de coordination, voire de désinhibition. Ces effets sont ressentis plus ou moins intensément en fonction de la quantité d’alcool consommée et de la personne.

Une perception modifiée par l’exercice physique

Mais pourquoi danser réduit-il ces effets ? Un des principaux facteurs réside dans l’impact de l’activité physique sur le métabolisme. Lorsque l’on danse, le corps consomme de l’énergie et augmente son rythme cardiaque. Ce processus booste la circulation sanguine, ce qui accélère l’élimination de la substance. Une étude de 2006 menée par le Journal of Applied Physiology montre que l’alcool est éliminé plus rapidement lors d’une activité physique modérée.

Autre explication, lorsque l’on danse, notre cerveau libère des hormones telles que l’adrénaline. Or celle-ci est un stimulant naturel qui combat la sensation de fatigue et réduit la perception de la douleur, tout en augmentant l’état de vigilance. Cela peut masquer certains effets de l’alcool, comme la somnolence ou la perte de coordination. Ainsi, l’adrénaline peut contrebalancer l’alcool, rendant l’effet global moins perceptible.

Effet de groupe et distraction

D’un point de vue psychologique, l’environnement social joue également un rôle clé. Lorsque l’on danse en groupe, l’attention est attirée par les interactions sociales et par l’excitation de la fête. Cela peut augmenter la sensation de bien-être et réduire la perception des effets de l’alcool.

Notez toutefois qu’il ne faut pas se laisser duper par ces sensations. Elles ne protègent pas des effets de l’alcool pour autant. Celui-ci continue d’agir sur l’organisme, même si on ne le ressent pas. L’alcool altère, danse ou non, la prise de décision, la mémoire, la coordination motrice, et augmente les risques d’accidents. De plus, après un certain temps, les effets de l’alcool peuvent se manifester de manière plus brutale, une fois l’euphorie du moment dissipée et l’effet de l’adrénaline réduit.

  • Source : Journal of Applied Physiology – Ameli.fr – aide-alcool.be

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Quelles sont les nouvelles affections reconnues comme maladies professionnelles pour les pompiers ?
Lire la suite
Réveillon du Nouvel An : 5 idées reçues sur l’alcool à connaître avant de trinquer
Lire la suite
Ulcère du pied diabétique : 24 % d’amputations dès le 1er épisode
Lire la suite
Après les fêtes, pourquoi cette sensation de faim persiste-t-elle ?
Lire la suite
Grippe : l’ANSM rappelle que les médicaments homéopathiques ne sont pas des vaccins
Lire la suite
De l’alcool pour se réchauffer, manger gras… 5 idées reçues sur le froid
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Infertilité : c’est aussi une affaire d’hommes

SUIVANTE

Infertilité inexpliquée : de quoi s’agit-il ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils