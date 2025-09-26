Bougies, encens… 60 millions de consommateurs alerte sur les parfums d’intérieur

Une enquête de 60 millions de consommateurs lance l'alerte sur les dangers insoupçonnés des parfums d'intérieur, bougies parfumées et autres encens que nous utilisons, certains quotidiennement, pour créer une atmosphère agréable dans nos maisons.

Bougies parfumées, encens, diffuseurs électriques ou sprays : ces produits censés améliorer notre bien-être pourraient en réalité nuire sérieusement à notre santé. L’étude, qui a analysé 20 produits différents répartis en cinq catégories, révèle la présence inquiétante de composés organiques volatils (COV), des substances chimiques potentiellement dangereuses.

Parmi ces COV, on trouve notamment :

le formaldéhyde, un cancérogène avéré ;

le benzène, également cancérogène ;

des terpènes, des substances irritantes et allergisantes

Ces molécules, invisibles à l’œil nu, se diffusent facilement dans l’air à température ambiante, s’ajoutant à la pollution déjà présente dans nos intérieurs (acariens, moisissures, microparticules).

Le piège du naturel

Paradoxalement, les produits qui jouent sur l’image du “naturel” ne sont pas exempts de risques. L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) et l’Agence de la transition écologique (Ademe) mettent en garde depuis plusieurs années contre ces dangers méconnus du grand public.

En 2024, l’American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) alertait en ce sens. Pour ne parler que de l’encens, elle expliquait que « sa combustion présente des risques pour la santé, notamment des maux de tête, des troubles respiratoires et des réactions allergiques. Les fumées contiennent du carbone, du soufre, des oxydes d’azote ainsi que du formaldéhyde et d’autres composés volatils aromatiques polycycliques qui sont cancérigènes. Par gramme brûlé, les particules générées par l’encens sont de 45 mg contre 10 mg pour les cigarettes. »

Des différences importantes entre les produits

L’étude révèle que tous les produits ne sont pas égaux face aux émissions toxiques. Certains se révèlent nettement plus nocifs que d’autres, soulignant l’urgence d’instaurer un étiquetage clair informant les consommateurs des niveaux d’émissions toxiques.

En attendant une meilleure réglementation, il est conseillé de :

limiter l’usage des parfums d’intérieur ;

privilégier l’aération naturelle

s’informer sur la composition des produits avant achat.