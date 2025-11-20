BPCO : quels sont les métiers à risques ?

Essoufflement progressif, toux chronique, infections respiratoires à répétition… La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie inflammatoire qui se caractérise par un rétrécissement progressif et une obstruction permanente des voies aériennes et des poumons, entrainant une gêne respiratoire.
Si plus de 80 % des cas sont imputables au tabac, d’autres facteurs accroissent également le risque de développer la maladie, comme l’exposition à certains polluants sur le lieu de travail. Ainsi, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) publie, à la veille de la journée mondiale de la BPCO vendredi 21 novembre, ses travaux sur le lien entre la maladie et l’exposition professionnelle.
Plusieurs secteurs d’activité présentent un risque de développement d’une BPCO d’origine professionnelle, liée à l’exposition aux VGPF (vapeurs, gaz, particules ou fumées) :
Ces expositions peuvent, seules ou combinées au tabagisme, déclencher la maladie ou aggraver les symptômes chez les personnes déjà atteintes.
Actuellement, les tableaux de maladies professionnelles concernant la BPCO sont multiples, anciens et parfois restrictifs, ce qui complique les démarches de reconnaissance. L’Anses recommande donc la création d’un tableau unique pour faciliter ces procédures.
En attendant, l’instance publique préconise une meilleure sensibilisation du public à cette pathologie, un dépistage systématique lors des consultations de médecine du travail et une vigilance particulière des médecins généralistes pour les travailleurs des secteurs à risque. Car si la BPCO ne peut être guérie, une prise en charge adéquate peur ralentir son évolution et atténuer certains symptômes.
Source : Anses - https://www.inserm.fr/dossier/bronchopneumopathie-chronique-obstructive-bpco/
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
