BPCO : une activité physique encadrée

Une toux chronique, un essoufflement… Très insidieuse, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) réduit peu à peu la capacité respiratoire des patients. Pour reprendre du souffle, l’activité physique fait partie des approches de choix. A condition qu’elle soit à la fois adaptée et encadrée.

Maladie respiratoire chronique, la BPCO se caractérise par un rétrécissement progressif et une obstruction permanente des voies aériennes et des poumons, ce qui entraîne une gêne respiratoire. Méconnue, elle est loin d’être rare. En 2016 : plus de 2,5 millions de Français souffraient de cette affection responsable chaque année, de 120 000 hospitalisations et de la mort de 16 000 personnes.

Dans plus de huit cas sur dix, le tabagisme est en cause. Raison pour laquelle « l’arrêt du tabac et la prise en charge précoce de la maladie permettent de diminuer le nombre d’hospitalisations et de décès », souligne l’Assurance-maladie. L’activité physique (AP) représente également une composante essentielle de la prise en charge. Les spécialistes parlent de « réadaptation ». Avec des bénéfices sur « la dyspnée – l’essoufflement – la sensation de fatigue et la tolérance à l’exercice », précise la Haute Autorité de Santé (HAS).

Un coach APA

Il existe aujourd’hui des consultations médicales d’activité physique, d’autant plus importantes chez un patient souffrant de BPCO qu’il présente souvent des facteurs de risque cardiovasculaires associés. La loi donne également la possibilité, pour les médecins généralistes, de prescrire une activité physique aux personnes souffrant d’une affection de longue durée (ALD), dont la BPCO fait partie.

Dans tous les cas, demandez l’avis de votre médecin traitant, qui saura vous orienter vers des éducateurs spécialisés. Il peut s’agir du dispositif Coach Athlé Santé (CAS), lancé par la Fédération française d’athlétisme en 2006. Il répond aux préoccupations des patients et propose des séances sur-mesure. Au même titre qu’un coach sport-santé, spécialisé dans les activités physiques adaptées (APA).