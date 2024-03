Brossage des dents : pourquoi faut-il attendre 30 minutes après les repas ?

Il est souvent préconisé d’attendre une demi-heure avant de se brosser les dents après un repas. En cause, l’acidité de certains aliments et boissons dont les effets pour l’émail peuvent être exacerbés par le brossage.

Il est recommandé de se brosser les dents au moins deux fois par jour, durant deux minutes. Un conseil, moins connu du grand public cette fois, est d’attendre 30 minutes avant de se brosser les dents après un repas.

Pourquoi ? L’acide contenu dans les aliments ou les boissons attaquent l’émail des dents. Plus précisément, il érode l’émail et la couche située juste en dessous, la dentine. Et le brossage peut intensifier ce processus. « Avec le brossage, vous pouvez vraiment pousser l’acide profondément dans l’émail et la dentine », expliquait en 2012 au New York Times le DR Howard R. Gamble, alors président de l’académie dentaire.

Une étude, dont le New York Times se faisait alors l’échos, montrait une perte de la dentine lors d’un brossage dans les 20 minutes après avoir bu du soda light. L’usure était largement inférieure quand le brossage avait lieu 30 à 60 minutes après avoir bu. « Ainsi, afin de protéger la surface de la dentine, au moins 30 minutes doivent s’écouler pour se brosser les dents après une attaque acide », concluaient les auteurs.

Le Dr Vera Tang, professeure adjointe au NYU College of dentistry, le confirmait récemment, en avril 2023, sur le site américain Self. Il était cette fois question du café. Là encore, la spécialiste conseillait d’attendre une demi-heure avant de se brosser les dents après avoir bu du café, expliquant que l’action de la brosse à dents juste après le café poussait l’acide dans les pores des dents.

Soda, café… le vin, la sauce vinaigrette, les fruits et jus de fruits, les boissons gazeuses, les tomates, le ketchup, les friandises, les desserts sucrés sont également des aliments et boissons acides.

L’effet protecteur de la salive pour les dents

Concrètement, que se passe-t-il durant ces trente minutes ? Les aliments et boissons font baisser le PH de la bouche, la rendant plus acide. Le fait de se brosser les dents alors que le PH est acide entrainera une érosion délétère pour l’émail et la dentine. Mais progressivement, sous l’effet de la salive, le PH remonte, vous pouvez alors vous brosser les dents sans crainte, au bout de 30 minutes au moins.

La salive présente de nombreuses vertus protectrices pour les dents. Outre la régulation du PH de la bouche, « les ions minéraux contenus dans la salive contribuent à la reminéralisation de l’émail. Ainsi, la salive peut aider à réparer les dégâts occasionnés par les attaques acides », souligne l’Union française pour la santé bucco-dentaire.

Mais une demi-heure, c’est long. Et on peut ne pas avoir le temps d’attendre 30 minutes avant de se brosser les dents. Le Dr. Never, dentiste star des réseaux sociaux, livre les conseils suivants :

Se rincer la bouche à l’eau claire immédiatement afin de faire remonter le PH de la bouche

Macher un chewing-gum sans sucre afin de stimuler la production de salive et donc faire remonter le PH de la bouche

Quelles règles pour bien se brosser les dents ?

L’Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) recommande de se brosser les dents deux fois par jour, matin et soir, pendant 2 minutes avec un dentifrice fluoré, qui protège des caries. Pour un brossage efficace, c’est la méthode BROS qui plébiscitée :

B pour brosser les dents du hauts et les dents du bas séparément

R pour rouleau soit effectuer un mouvement rotatif pour brosser dents et gencives du rose vers le blanc

O pour oblique. On incline la brosse à 45° sur la gencive

S pour suivez un trajet pour être sûr de faire le tour de toutes les dents, dont le dessus

L’UFSBD conseille en outre le recours, chaque soir, au fil dentaire.