Burn out : 4 signes annonciateurs

Le burn out ne se limite pas à une simple fatigue, sur fond de tensions professionnelles ou de difficultés personnelles. Il résulte d’une accumulation de paramètres susceptibles de conduire à un véritable effondrement physique et psychique. Avec une question : est-il possible de le voir venir ?

Le burn out, c’est « un feu qui a consumé toutes les ressources, sans qu’on ne le voie forcément venir », décrit le ministère de la santé sur son site internet. Avec donc ce sentiment de « s’éteindre de l’intérieur… » La relative bonne nouvelle ? Il existe plusieurs signes annonciateurs qu’il est possible de reconnaître.

Fatigue, cynisme, irritabilité…

Le burn out recouvre trois dimensions principales : l’épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et la diminution de l’accomplissement personnel. Partant de là, les signes annonciateurs à ne pas manquer les recoupent :

– une fatigue constante, qui ne passe pas, même après du repos. Laquelle traduit cet épuisement émotionnel qui, outre cette baisse d’énergie voire lassitude, peut être accompagnée de maux de tête fréquents, de tensions musculaires, de douleurs lombaires, etc. ;

– une forme de cynisme et de distance qui s’installe et cette impression d’agir de façon mécanique. L’exemple le plus emblématique ? Le professeur qui n’a plus d’empathie pour ses élèves ou le soignant pour ses patients… C’est ce que les spécialistes appellent la dépersonnalisation ;

– une perte d’estime de soi, notamment sur le plan professionnel : l’on se sent alors inutile, incompétent. L’on commence à beaucoup douter de soi-même, de ses propres capacités ;

– une déprime teintée d’impuissance, de détresse, d’irritabilité ou autre impatience.

S’en ouvrir au médecin

Bien souvent, le déni entraîne un retard de prise en charge. En sortir et donc en parler constitue déjà un grand pas en avant. Ce qui signifie qu’au stade des signes annonciateurs, le burn out reste un processus qu’il reste possible d’enrayer. Et cela peut commencer par consulter son médecin traitant ou du travail. Puis par se rapprocher d’un psychologue spécialisé dans ce type de prise en charge et d’accompagnement. L’enjeu ? Ne pas arriver à « la goutte d’eau qui fait déborder le vase » : une réunion professionnelle qui tourne mal, un accrochage sur la route ou autre… bref un évènement qui fait que nous avons le sentiment que cette fois, tout bascule