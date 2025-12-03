Generic selectors
Cancer colorectal : le rôle décisif du microbiote intestinal

03 décembre 2025

Le cancer colorectal représente la deuxième cause de mortalité par cancer chez les hommes et la troisième chez les femmes. Si l'âge demeure le principal facteur de risque, des recherches récentes révèlent le rôle crucial joué par notre microbiote intestinal et notre alimentation dans le développement de la maladie.

Le microbiote intestinal désigne l’ensemble des micro-organismes (bactéries, virus, champignons) qui peuplent nos intestins. Ces milliards de micro-organismes ne sont pas là par hasard. Ils sont essentiels à notre santé digestive, métabolique, immunitaire et même neurologique. Et le moindre déséquilibre de cet écosystème complexe, appelé dysbiose, peut entraîner des conséquences néfastes sur notre santé, notamment favoriser l’apparition de cancers comme le cancer colorectal.

L’alimentation modifie notre microbiote

Une équipe de recherche de l’INRAE a récemment mis en évidence comment certains aliments peuvent profondément modifier la composition de notre microbiote intestinal. La viande rouge, par exemple, est riche en fer héminique, une molécule suspectée depuis longtemps de jouer un rôle dans le développement du cancer colorectal par son action pro-oxydante.

Mais une question restait entière : le fer héminique agit-il directement sur le côlon ou indirectement en modifiant le microbiote intestinal ?

Pour le savoir, les scientifiques du laboratoire de Toxicologie alimentaire de Toulouse et de l’Institut Micalis en collaboration avec des équipes italienne et néerlandaise ont testé sur des rats différents régimes alimentaires : un régime riche en viande rouge et charcuterie, ce même régime carné additionné de vitamine E, un régime riche en poisson et épinards (régime dit « pesco-végétarien ») et un autre, sans viande ou poisson.

Résultat, tous les régimes ont modifié la composition du microbiote intestinal des rongeurs, mais ceux soumis au régime riche en viande rouge présentaient davantage de lésions cancéreuses.

La preuve par la transplantation

L’expérience la plus révélatrice a consisté à transplanter les microbiotes de ces rats chez des rats dits « axéniques » – des animaux nés et élevés dans un environnement stérile, donc dépourvus de tout microbiote.

Les rats ayant reçu le microbiote des animaux nourris au régime carné ont développé plus de lésions intestinales que ceux ayant reçu le microbiote des rats nourris au régime « poissons – épinards » ou au régime carné enrichi en vitamine E.

Cette expérience démontre clairement que le microbiote joue un rôle prépondérant dans le développement du cancer colorectal, et que notre alimentation influence directement sa composition et donc notre risque de développer cette maladie. « Le régime carné est promoteur du cancer, tandis que le régime pesco-végétarien est protecteur », concluent les chercheurs.

  • Source : Inrae

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

