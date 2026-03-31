Cancer du poumon : l’immunothérapie avant la chirurgie confirme son efficacité

Une nouvelle étude française vient confirmer les bénéfices majeurs d'une stratégie thérapeutique innovante dans la prise en charge du cancer du poumon non à petites cellules. Ce traitement, combinant immunothérapie et chimiothérapie avant l'intervention chirurgicale, offre un espoir face à cette maladie particulièrement agressive.

Avec plus de 52 000 nouveaux cas diagnostiqués en France en 2023, le cancer du poumon reste une cause majeure de mortalité par cancer. Si de nombreux patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (la forme la plus courante) non métastatique sont guéris par la chirurgie, ces cancers sont très agressifs. Entre 30 % et 55 % des patients opérés développent une récidive.

Face à ce constat, une nouvelle approche thérapeutique a vu le jour : l’association d’immunothérapie et de chimiothérapie administrée avant la chirurgie. Cette stratégie, validée par l’essai international de phase 3 CheckMate-816 coordonné par le professeur Nicolas Girard, chef du département d’oncologie médicale à l’Institut Curie, a montré des résultats prometteurs avec un taux de survie à 5 ans de 65 % contre 55 % pour la chimiothérapie seule.

Des résultats confirmés en conditions réelles

Un nouvelle étude française présentée lors de la Conférence européenne sur le cancer du poumon (ELCC) de Copenhague (Danemark), du 25 au 28 mars 2026, s’est attelée à vérifier ces résultats en conditions réelles d’utilisation.

Coordonnée par les équipes de l’Institut Curie en collaboration avec le laboratoire Bristol Myers Squibb, cette recherche a analysé les données de 622 patients traités entre 2022 et 2024 dans 56 centres français.

Des chiffres qui donnent de l’espoir

Les résultats présentés par le Dr Francesca Lucibello, oncologue thoracique à l’Institut Curie, sont particulièrement encourageants :

Dans 31,2 % des cas, on observe la disparition des cellules cancéreuses sous l’effet de l’immunothérapie administrée avec la chimiothérapie avant la chirurgie : « ces patients sont guéris, ils ne rechutent pas », indique l’Institut Curie.

Le taux de survie sans événement (sans progression de la maladie ni décès) à 12 mois s’élève à 79,3 % pour l’ensemble des patients.

« CheckMate-816 a représenté une avancée majeure dans le traitement du cancer du poumon opérable, en démontrant pour la première fois qu’une chimio-immunothérapie néoadjuvante améliore significativement la survie globale, explique le Pr Nicolas Girard, pneumologue. Les résultats de cette nouvelle étude, obtenus sur une population large et hétérogène, confirment, en conditions de prise en charge courante, la robustesse et les bénéfices de cette approche. Il s’agit d’un véritable espoir pour les patients. »