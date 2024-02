Cancer du poumon : une journée pour s’informer à Strasbourg

Demain, le 16 février, CAP poumon fait halte au nouvel hôpital civil de Strasbourg. Objectif, permettre au plus grand nombre de comprendre, d’agir et de partager autour de cette maladie.

Pour répondre au manque d’information et favoriser un diagnostic précoce, MSD France a lancé l’initiative « CAP Poumons ». Elaborée avec un conseil scientifique et l’association « Mon Réseau Cancer du Poumon/Patients en réseaux », elle prend la forme de journées d’information dans une dizaine d’établissements de santé.

« Face au besoin d’information sur le cancer du poumon, « CAP Poumons » offre une opportunité unique de partager sur cette pathologie et de déconstruire les idées reçues qui lui sont souvent associées », explique Laure Guéroult-Accolas, fondatrice de l’Association Patients en réseau. « Son principal objectif est de fournir les connaissances essentielles et de faciliter les échanges avec des professionnels de santé. La démarche, à la fois ludique et pédagogique, vise non seulement à rendre l’apprentissage plus engageant, mais aussi à libérer la parole sur un sujet souvent perçu comme lourd ».

Au cours de cette journée, des ateliers sur la prévention des facteurs de risque seront proposés, mais aussi des jeux permettant de mieux comprendre le fonctionnement de nos poumons et de mieux connaître les dernières innovations thérapeutiques (réalité virtuelle, quiz, memory…). Il sera également possible d’échanger avec un onco-psychologue pour aborder la dimension psychologique de la maladie.

Le cancer du poumon en chiffres

Le cancer du poumon est la première cause de décès par cancer en France, et plus de 52 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.