Cancer du sein métastatique : des soins et du soutien au quotidien

Chaque mois d’octobre, l’attention se tourne vers le cancer du sein. Pourtant, une forme de la maladie reste souvent dans l’ombre : celle du cancer du sein métastatique. Si les traitements permettent aujourd’hui de vivre mieux et plus longtemps avec la maladie, le vécu reste difficile. Pour la journée mondiale du cancer du sein métastatique, le 13 octobre, l’initiative Seinchrone, portée par Pfizer depuis 2015, rappelle l’importance de l’accès à l’information et de l’accompagnement des patientes sur le temps long. Zoom sur les soins de support non médicamenteux dans la prise en charge du cancer.

Le cancer du sein métastatique : mieux le comprendre pour mieux l’accompagner

Avec 61 000 nouveaux cas de cancer du sein chaque année en France, moins de 10 % sont métastatiques au diagnostic. Mais entre 30 et 50 % des patientes développeront un jour des métastases. Grâce aux progrès des traitements, certaines patientes vivent désormais plus longtemps et mieux avec la maladie. Toutefois cette chronicisation du cancer métastatique exige aussi une adaptation de la société et du système de soins.

« Vivre plus longtemps avec la maladie, c’est possible. Pour y parvenir et améliorer le parcours de soins des patientes, il est essentiel d’être à l’écoute de leurs besoins d’accompagnement, qu’ils soient psychologiques, sociaux ou liés à leur quotidien. », explique Jérôme Mouminoux, directeur du département oncologie chez Pfizer.

Le recours aux soins de support en oncologie : des progrès à nuancer

Les soins de support non médicamenteux en oncologie, c’est tout ce qui aide les patientes à mieux vivre leur maladie, en complément des traitements : soulager la douleur, gérer la fatigue, améliorer la nutrition, bénéficier d’un soutien psychologique.

D’après les résultats de la 3è enquête « Croyances et Réalités » de Pfizer, menée auprès de 415 patientes atteintes d’un cancer métastatique, le recours aux soins de support progresse : 65 % des patientes interrogées y ont fait appel, et même 77 % lorsqu’elles sont en lien avec une association de patients. Psychologues (48 %), diététiciens (44 %), soins esthétiques (35 %) ou encore activité physique adaptée (28 %) sont de plus en plus sollicités. À l’inverse, les pratiques complémentaires (sophrologie, phytothérapie, ostéopathie, réflexologie) reculent globalement (21 % en 2025 contre 31 % en 2021), sauf chez les patientes impliquées dans le milieu associatif (elles sont 3 sur 4 à avoir recours aux pratiques complémentaires).

La démarche Seinchrone : 10 ans d’actions concrètes

C’est pour combler ces écarts que Seinchrone a vu le jour en 2015. Dix ans plus tard, l’ambition reste la même : placer la qualité de vie des patientes au cœur de leur parcours. Cette démarche soutient des initiatives locales et associatives partout en France, allant de l’art-thérapie à la socio-esthétique, en passant par l’activité physique adaptée ou le renforcement du lien ville-hôpital.

« Seinchrone joue un rôle clé pour répondre au mieux aux besoins des patientes. Nos enquêtes régulières nourrissent nos actions sur le terrain et nous permettent d’adapter les solutions d’accompagnement aux besoins des professionnels de santé et de leurs patientes », souligne Myriam Jabri, Directrice Parcours de Soins en oncologie chez Pfizer.

Plusieurs outils concrets sont proposés pour accompagner les femmes atteintes d’un cancer du sein métastatique et améliorer à la fois leur parcours de soins et leur qualité de vie. Par exemple, PactOnco.fr et sa page Facebook offrent un accès rapide à des informations fiables sur la maladie, les traitements, le parcours de soins ou encore les droits des patientes.

Autre ressource : LaVieAutour.fr. Ce site, développé en partenariat avec l’Association francophone pour les soins oncologiques de support (AFSOS), propose une carte interactive permettant de repérer rapidement les associations ou expertises locales qui offrent des soins de support proches du domicile des patients.

Initiatives locales : un maillage pour mieux vivre avec la maladie

Depuis 10 ans, Pfizer soutient à travers Seinchrone des projets associatifs et hospitaliers qui améliorent la qualité de vie des patientes. Ateliers de socio-esthétique et d’art-thérapie dans le service d’oncologie du CHU de Lille et proposés par l’association OMELIA; moments d’évasion par des professionnelles de santé formées à l’art du conte par les Conteuses de Colmar ; coordination ville-hôpital renforcée à l’Institut Cancérologique de l’Ouest (ICO) ; ou encore tables-rondes participatives à l’Institut du Sein d’Aquitaine (LISA) : autant d’initiatives locales qui, chaque jour, apportent écoute, soutien et accompagnement personnalisé aux femmes touchées par un cancer du sein métastatique.