Cancer : rapprocher la recherche clinique des patients

La plateforme Klineo propose, grâce à un algorithme de concordance basé sur l’intelligence artificielle, une sélection d’essais cliniques pour chaque patient correspondant à ses caractéristiques cliniques et à son lieu de vie. Cette solution connaît une forte adoption et est aujourd’hui utilisée par plus de 2 oncologues sur 3 en France.
A travers cette collaboration étroite et de confiance avec Klineo, les deux entités souhaitent mesurer l’effet de la solution sur l’équité d’accès et en partager les résultats dans une publication scientifique.
« L’équité d’accès aux médicaments innovants qui est au cœur de notre engagement commence par l’équité d’accès aux essais cliniques : chaque patient atteint de cancer, quel que soit son lieu de vie, doit pouvoir bénéficier des traitements les plus adaptés. En soutenant la solution proposée par Klineo, nous contribuons à favoriser l’accès aux innovations pour les patients via l’accès aux essais cliniques », explique Nicolas Ozan, directeur médical oncologie et hématologie d’AstraZeneca France.
Pour le Dr Nicolas Ozan, « faire connaître plus largement quels essais sont disponibles en France, c’est aider les soignants à proposer à leurs patients toutes les options de traitements disponibles, y compris celles évaluées dans le cadre de protocoles d’études. C’est aussi contribuer à ce que la France maintienne ou renforce sa position européenne en matière d’inclusion de patients en recherche clinique, ce qui est essentiel dans le contexte concurrentiel mondial de la recherche clinique ».
Fondée en 2021 par un oncologue médical de l’Institut Gustave Roussy et deux ingénieurs de l’École Polytechnique, Klineo vise à réduire les inégalités d’accès à la recherche clinique. « Il existe de nombreux essais cliniques qui offrent de nouvelles possibilités thérapeutiques pour les patients en oncologie », explique Thomas Peyresblanques, CEO de Klineo. « Nous sommes heureux qu’AstraZeneca nous confie le référencement de ses essais sur notre plateforme et que nous puissions en mesurer l’impact via une publication. Je suis convaincu que seule une mobilisation collective – industriels, médecins, établissements, patients et solutions innovantes – permettra d’atteindre une véritable équité d’accès aux essais cliniques. »
Source : Interview du Dr Nicolas Ozan, octobre 2025
Ecrit par : Emmanuel Ducreuzet – Edité par : Vincent Roche
