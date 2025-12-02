Cancer : rapprocher la recherche clinique des patients

Parce que l’accès à la recherche clinique ne doit pas dépendre d’un code postal, AstraZeneca France met à disposition, via la plateforme Klineo, l’information sur l’ensemble de ses essais cliniques menés en France en oncologie et en hématologie. Cette décision fait suite à un premier déploiement réalisé en 2023, via l’outil, portant sur des essais dans le cancer du sein. Objectif : permettre aux patients et aux soignants, partout en France, un accès facilité à une information fiable sur les essais cliniques ouverts au recrutement.

La plateforme Klineo propose, grâce à un algorithme de concordance basé sur l’intelligence artificielle, une sélection d’essais cliniques pour chaque patient correspondant à ses caractéristiques cliniques et à son lieu de vie. Cette solution connaît une forte adoption et est aujourd’hui utilisée par plus de 2 oncologues sur 3 en France.

A travers cette collaboration étroite et de confiance avec Klineo, les deux entités souhaitent mesurer l’effet de la solution sur l’équité d’accès et en partager les résultats dans une publication scientifique.

Une innovation au service des patients

« L’équité d’accès aux médicaments innovants qui est au cœur de notre engagement commence par l’équité d’accès aux essais cliniques : chaque patient atteint de cancer, quel que soit son lieu de vie, doit pouvoir bénéficier des traitements les plus adaptés. En soutenant la solution proposée par Klineo, nous contribuons à favoriser l’accès aux innovations pour les patients via l’accès aux essais cliniques », explique Nicolas Ozan, directeur médical oncologie et hématologie d’AstraZeneca France.

Favoriser l’accès au traitement dans le cadre d’essais cliniques

Pour le Dr Nicolas Ozan, « faire connaître plus largement quels essais sont disponibles en France, c’est aider les soignants à proposer à leurs patients toutes les options de traitements disponibles, y compris celles évaluées dans le cadre de protocoles d’études. C’est aussi contribuer à ce que la France maintienne ou renforce sa position européenne en matière d’inclusion de patients en recherche clinique, ce qui est essentiel dans le contexte concurrentiel mondial de la recherche clinique ».

Klineo, une technologie française au service de la recherche clinique

Fondée en 2021 par un oncologue médical de l’Institut Gustave Roussy et deux ingénieurs de l’École Polytechnique, Klineo vise à réduire les inégalités d’accès à la recherche clinique. « Il existe de nombreux essais cliniques qui offrent de nouvelles possibilités thérapeutiques pour les patients en oncologie », explique Thomas Peyresblanques, CEO de Klineo. « Nous sommes heureux qu’AstraZeneca nous confie le référencement de ses essais sur notre plateforme et que nous puissions en mesurer l’impact via une publication. Je suis convaincu que seule une mobilisation collective – industriels, médecins, établissements, patients et solutions innovantes – permettra d’atteindre une véritable équité d’accès aux essais cliniques. »