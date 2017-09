Cancer : le retour au travail en 15 chapitres

Grâce aux avancées thérapeutiques et aux progrès de la prévention, le cancer n’est plus systématiquement synonyme de décès ou d’incapacité totale à travailler. Résultat, nombreux sont ceux qui poursuivent ou reprennent leur activité professionnelle pendant ou après un cancer. Toutefois ce n’est pas une situation facile. Pour le patient comme pour son entourage au travail. Une ancienne malade propose, par le biais d’un livre de conseils et de témoignages, d’aider ceux que cela concerne.

« Aurélie travaille, elle vient d’apprendre qu’elle a un cancer », « Anne-Sophie a eu un cancer, elle a perdu son travail et ose l’entreprenariat », « Julie est la collègue de Serge qui a un cancer du côlon »… En 15 chapitres, Anne-Sophie Tuszynski passe en revue, dans son livre Cancer et travail, j’ai retrouvé ma place ! Comment trouver la vôtre ?, différentes situations personnelles en lien avec le cancer et le monde professionnel. Par cette méthode, elle parvient à décrire simplement une expérience tout en fournissant des conseils pratiques.

Au début de chaque chapitre, le personnage est présenté et dessiné, entouré des questions qu’il se pose, en fonction de sa situation personnelle. Ainsi Philippe, dirigeant d’entreprise dont deux collaborateurs sont touchés par un cancer s’interroge-t-il ? « Et si je tombe malade, comment vais-je faire ? », « qui peut me remplacer ? », « que vont devenir les salariés ? »…

Trucs et astuces, avis de la psy et ce qu’il faut savoir, composent autant de pastilles fournissant des informations précieuses pour répondre à ces questions. Par exemple, à Julie dont le collègue Serge a un cancer du côlon, l’auteur recommande pour prendre de ses nouvelles, « de choisir un mode de communication qui laisse le temps de réfléchir à ce qu’elle souhaite dire et qui laisse l’initiative à son collègue : l’écrit ».

Cancer et travail, j’ai retrouvé ma place ! Comment trouver la vôtre ? d’Anne-Sophie Tuszynski, Eyrolles, 136 pages, 20 euros