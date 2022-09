Cancer : voyage au cœur de l’immunothérapie

Depuis quelques années, une nouvelle approche thérapeutique du cancer fait parler d’elle : l’immunothérapie. Pourtant peu de Français connaissent cette stratégie porteuse d’espoirs. C’est pourquoi, pour la quatrième année consécutive, Bristol Myers Squibb, grâce au dispositif national #ExploreForCancer, propose de découvrir les progrès de la science tout en soutenant la recherche fondamentale et publique.

Les cancers restent en France la première cause de décès chez l’homme et la deuxième chez la femme. Néanmoins grâce aux progrès scientifiques, l’espoir est permis pour combattre de nombreux cancers. Parmi les progrès scientifiques, l’immunothérapie représente un changement majeur pour les patients atteints de cancer. Pourtant, les Français semblent en mal d’information sur ces thérapies.

Une étude récente menée par Ipsos pour l’entreprise biopharmaceutique Bristol Myers Squibb souligne que les progrès de la recherche restent méconnus : près de 60% des Français ne savent pas ce qu’est l’immunothérapie appliquée au cancer et plus de 90% d’entre eux ne connaissent pas les CAR-T.

Au lieu de s’attaquer directement aux cellules tumorales, comme le feraient certains traitements, le but de l’immunothérapie est de « réveiller » le système immunitaire et de l’aider à reconnaître ces cellules et à les détruire.

Zoom sur les CAR-T

#ExploreForCancer fait un focus sur les CAR-T, une forme d’immunothérapie cellulaire unique pour chaque patient qui figure parmi les dernières innovations dans le traitement du cancer.

Cette stratégie consiste à prélever puis modifier des cellules immunitaires (les lymphocytes T) du malade pour les réarmer contre la tumeur. Ces cellules sont ensuite multipliées en laboratoire puis réinjectées en grande quantité dans l’organisme du patient où elles sont à nouveau en capacité de détruire les cellules cancéreuses. Une source d’espoir, notamment pour certains cancers du sang.

#ExploreForCancer : chacun peut contribuer à soutenir la recherche contre le cancer

Cette 4ème édition d’#ExploreForCancer se tiendra à Montpellier. Une structure accueillant un espace pédagogique ainsi qu’une représentation digitale, immersive et artistique du réveil du système immunitaire sera installée Place de la Comédie du 24 au 28 septembre 2022. La parole sera également donnée aux patients membres des associations AF3M (Association Française des Malades du Myélome Multiple) et Mon réseau® cancer du poumon pour qu’ils échangent et témoignent de leur parcours.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, une déclinaison « numérique » sera également accessible sur le site www.exploreforcancer.fr. Ainsi, chaque Français pourra contribuer à soutenir la recherche publique en partageant le hashtag #ExploreForCancer sur ses réseaux sociaux. Pour chaque visite ou partage, Bristol Myers Squibb s’engage à verser 1€ à l’Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier (IRCM) avec l’objectif d’atteindre 200 000 euros pour financer le projet mené par les équipes de chercheurs des Docteurs Nathalie Bonnefoy et Laurent Le Cam. « C’est la compréhension du dialogue entre les cellules cancéreuses et les cellules immunitaires au sein des tumeurs qui a révolutionné le traitement du cancer avec l’avènement des immunothérapies », » souligne le Dr Nathalie Bonnefoy, directrice de recherche à l’INSERM et Responsable de l’équipe « Immunité et Cancer ». « Notre défi maintenant est de disséquer finement ces interactions pour mieux comprendre les mécanismes d’inactivation des cellules immunitaires par les cellules tumorales. »