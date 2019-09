Inégalités, manque d’informations… quel regard portent les Français sur le cancer ? Pour trouver des réponses à ces questions, plongeons dans le rapport publié ce 11 septembre par l’Institut Curie.

Pour 70% des Français, il existe des inégalités face au risque de cancer. Des données publiées dans la 7e édition de l’Observatoire Cancer de l’Institut Curie*.

Certaines inégalités relèvent du « parcours médical : l’accès au dépistage, la proximité des centres de soins spécialisés, l’accès à des traitements innovants ». D’autres sont liées au « parcours personnel et aux disparités préexistantes entre les individus : lieu de résidence, revenu, isolement, niveau de connaissance ou d’information… ». En ce qui concerne l’information, près de la moitié des patients estime qu’elle constitue « un frein à la réalisation d’un dépistage [lorsqu’elle est] insuffisamment connue ou relayée ».

Un besoin de pédagogie

Parmi les constats importants de cette enquête, la nécessité absolue de faire toujours plus de pédagogie, en particulier sur les risques : plus de la moitié des personnes interrogées déclarent ne pas être suffisamment informées et certains facteurs comme l’alimentation ou les risques professionnels restent mal compris. Au sujet des facteurs de risque les plus dangereux, on sait que 19,8% des cas de cancer sont liés au tabac, 8% à l’alcool, 5,4% à une alimentation déséquilibrée. Idem concernant le surpoids.

Côté traitement, « six personnes sur dix pensent que le cancer est une maladie que l’on guérit de mieux en mieux ». Et « la proportion de personnes convaincues que l’on guérira de moins en moins bien du cancer est près de deux fois plus élevée chez les 25-34 ans (13 %), révélant l’existence d’un véritable clivage générationnel ».

Des fausses idées circulent aussi. C’est le cas du remboursement des traitements. Ainsi, « 76 % pensent que les traitements innovants, comme les immunothérapies ou les nanomédicaments, ne sont pas intégralement remboursés par l’Assurance Maladie – alors qu’ils le sont, dès lors qu’ils sont prescrits dans le cadre d’un essai clinique et qu’ils ont obtenu une autorisation de mise sur le marché ».

Enfin, « 43 % des personnes interrogées estiment que le système de santé ne garantira pas, dans les années à venir, un accès équitable aux traitements innovants ».

Le cancer à la loupe

282 000, c’est le nombre de nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France ;

Plus de 3 millions de Français vivent ou ont vécu avec un cancer ;

41% de cancers pourraient être évités simplement grâce à des changements de mode de vie ;

12% des salariés ont déjà été exposés à « une nuisance cancérigène » comme des produits chimiques, l’amiante, les poussières et les moisissures. Mais aussi le stress et la surcharge de travail ;

25% des patients endurent une baisse de revenus dans les 5 ans suivant leur diagnostic.

* enquête menée du 13 au 17 mai 2019 auprès d’un échantillon national représentatif de la population française de 18 ans et plus de 1002 personnes. La représentativité est assurée sur la méthode des quotas.