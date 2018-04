Cancers pédiatriques : courir pour financer la recherche

Pour la 7e année consécutive, l’association Imagine for Margo organise la course solidaire « Enfants sans cancer ». Objectif, récolter des dons pour aider la recherche contre les cancers qui affectent la population pédiatrique.

« Le cancer des enfants est la première cause de décès des enfants par maladie », rappelle l’association Imagine for Margo. « Pourtant, la recherche en cancérologie est essentiellement axée sur les cancers adultes, et très peu de financements sont alloués à la pédiatrie. »

Afin d’aider la recherche dans ce domaine justement, Imagine for Margo organise la 7e édition de la course « Enfants sans Cancer » le 30 septembre 2018 au Domaine National de Saint-Cloud. Mais avant cette échéance encore un peu lointaine, elle lance la 1ère édition de la course « Enfants sans Cancer City ». Une déclinaison de la course solidaire dans le but de faire participer les entreprises et les écoles qui le souhaitent. Elle se déroulera à La Défense le 4 mai 2018.

Essai clinique dédié

Absolument « 100% des dons collectés seront affectés à un essai de médecine de précision : SELUDEX, qui porte sur les leucémies lymphoblastiques aiguës en rechute ou en échec thérapeutique chez les enfants », explique l’association. Ce programme est réalisé en partenariat avec Innovative Therapies

for Children with Cancer in Europe*.

« Je me sens d’autant plus concernée car je serai bientôt maman pour la seconde fois… et aucun enfant ne devrait avoir à se battre contre cette maladie ! », souligne Sarah Ourhamoune, boxeuse française la plus médaillée en Europe et dans le monde, et marraine de la nouvelle course. « Être marraine de la course Enfants sans Cancer City, c’est soutenir la recherche sur les cancers pédiatriques, c’est faire en sorte que les essais cliniques spécifiques aux cancers des enfants se multiplient, c’est permettre de sauver des vies ! »

Plus d’informations sur : www.enfantssanscancer-city.comhttp://www.enfantssanscancer-city.com

*consortium européen de 54 départements d’oncologie et hématologie pédiatriques et 22 laboratoires de recherche en Europe et Israël