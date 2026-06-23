Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 702 articles

Destination Santé évolue !
Découvrez nos offres de contenus santé prêts à être publiés

 

Canicule : les ventilateurs inutiles à partir de 35 °C ?

23 juin 2026

Les températures vont atteindre des pics à plus de 40°C dans de nombreuses régions de France pour cette première semaine de l’été. Chacun cherche à rafraîchir son logement pour ne pas subir les effets de la chaleur. Et dans cette quête, le ventilateur ne serait pas si efficace.

Alors que de nombreux départements français ont été placés en vigilance rouge lundi 22 juin, le ventilateur est-il un véritable allié pour lutter contre des températures supérieures à 40° ? Selon Ameli.fr, le site de l’Assurance maladie, pas vraiment. Dans un article consacré à des conseils pour rafraîchir son logement, il est indiqué : « vous pouvez aussi utiliser un ventilateur s’il fait moins de 32 °C (au-delà, l’air brassé est chaud, ce qui augmente la sensation d’inconfort) ». Un ventilateur serait donc inutile, voire pourrait aggraver la situation lors d’un épisode caniculaire tel qu’une majorité de la France le vit ces jours-ci.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) se montre toutefois plus modérée. Selon elle, c’est à partir de 35°C et au-delà que le ventilateur ne joue plus son rôle protecteur. « L’effet protecteur des ventilateurs seuls peut être limité et insuffisant pour prévenir les maladies liées à la chaleur, en particulier chez les populations à risque accru telles que les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques et celles qui prennent des médicaments affectant la thermorégulation », écrit-elle dans ses dernières recommandations visant à lutter contre les effets de la chaleur sur la santé, publiées le 11 juin 2026.

À combiner avec d’autres mesures

Selon l’OMS, un ventilateur peut encore être efficace à partir de 35°C selon certaines conditions : chez les personnes en bonne santé, s’il n’y a pas de meilleures options de refroidissement du logement disponible et combinée à d’autres mesures telles que l’humidification de la peau. Et s’il procure une sensation de fraîcheur, l’OMS indique qu’à partir de 35°C, le ventilateur ne peut plus prévenir les troubles liés à la chaleur. Il reste important de boire beaucoup et de mouiller sa peau avec un linge humide par exemple malgré la présence d’un ventilateur.

En 2024, l’OMS indiquait qu’à partir de 40°, les ventilateurs chauffent le corps (en brassant un air plus chaud que la température de la peau).

Comment rafraîchir efficacement votre logement ?

Pour rafraîchir efficacement votre logement, voici ce que conseille l’OMS :

  • ouvrir les fenêtres après la tombée de la nuit pour rafraîchir le logement ;
  • fermer les fenêtres et les stores ou les volets pendant la journée pour éviter de faire rentrer la lumière du soleil ;
  • éteindre le plus d’appareils électriques possible ;
  • utiliser des ventilateurs électriques uniquement lorsque la température est inférieure à 40 °C. À une température supérieure, les ventilateurs chaufferont le corps ;
  • si la pièce est climatisée, régler le thermostat sur 27 °C et allumer un ventilateur électrique, cela fera baisser la température de 4 °C ;
  • il ne faut pas oublier qu’il peut faire plus frais à l’extérieur, à l’ombre.
Canicule : ces 4 habitudes alimentaires à éviter lors des fortes chaleurs
Lire la suite
Mort inattendue du nourrisson : un environnement de couchage souvent à risque
Lire la suite
Le goûter, un levier anti-grignotage
Lire la suite
Canicule : les ventilateurs inutiles à partir de 35 °C ?
Lire la suite
Quelles sont les principales causes de décès en France ?
Lire la suite
Canicule : pourquoi les premières vagues de chaleur sont souvent les plus dangereuses
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Combien de temps pouvez-vous utiliser vos cosmétiques après ouverture ?

SUIVANTE

Infections sexuellement transmissibles : quand, où et comment se faire dépister ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.