Canicule : les ventilateurs inutiles à partir de 35 °C ?

Les températures vont atteindre des pics à plus de 40°C dans de nombreuses régions de France pour cette première semaine de l’été. Chacun cherche à rafraîchir son logement pour ne pas subir les effets de la chaleur. Et dans cette quête, le ventilateur ne serait pas si efficace.

Alors que de nombreux départements français ont été placés en vigilance rouge lundi 22 juin, le ventilateur est-il un véritable allié pour lutter contre des températures supérieures à 40° ? Selon Ameli.fr, le site de l’Assurance maladie, pas vraiment. Dans un article consacré à des conseils pour rafraîchir son logement, il est indiqué : « vous pouvez aussi utiliser un ventilateur s’il fait moins de 32 °C (au-delà, l’air brassé est chaud, ce qui augmente la sensation d’inconfort) ». Un ventilateur serait donc inutile, voire pourrait aggraver la situation lors d’un épisode caniculaire tel qu’une majorité de la France le vit ces jours-ci.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) se montre toutefois plus modérée. Selon elle, c’est à partir de 35°C et au-delà que le ventilateur ne joue plus son rôle protecteur. « L’effet protecteur des ventilateurs seuls peut être limité et insuffisant pour prévenir les maladies liées à la chaleur, en particulier chez les populations à risque accru telles que les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques et celles qui prennent des médicaments affectant la thermorégulation », écrit-elle dans ses dernières recommandations visant à lutter contre les effets de la chaleur sur la santé, publiées le 11 juin 2026.

À combiner avec d’autres mesures

Selon l’OMS, un ventilateur peut encore être efficace à partir de 35°C selon certaines conditions : chez les personnes en bonne santé, s’il n’y a pas de meilleures options de refroidissement du logement disponible et combinée à d’autres mesures telles que l’humidification de la peau. Et s’il procure une sensation de fraîcheur, l’OMS indique qu’à partir de 35°C, le ventilateur ne peut plus prévenir les troubles liés à la chaleur. Il reste important de boire beaucoup et de mouiller sa peau avec un linge humide par exemple malgré la présence d’un ventilateur.

En 2024, l’OMS indiquait qu’à partir de 40°, les ventilateurs chauffent le corps (en brassant un air plus chaud que la température de la peau).

Comment rafraîchir efficacement votre logement ?

Pour rafraîchir efficacement votre logement, voici ce que conseille l’OMS :

ouvrir les fenêtres après la tombée de la nuit pour rafraîchir le logement ;

fermer les fenêtres et les stores ou les volets pendant la journée pour éviter de faire rentrer la lumière du soleil ;

éteindre le plus d’appareils électriques possible ;

utiliser des ventilateurs électriques uniquement lorsque la température est inférieure à 40 °C. À une température supérieure, les ventilateurs chaufferont le corps ;

si la pièce est climatisée, régler le thermostat sur 27 °C et allumer un ventilateur électrique, cela fera baisser la température de 4 °C ;

il ne faut pas oublier qu’il peut faire plus frais à l’extérieur, à l’ombre.