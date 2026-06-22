Accueil » Santé Publique » Canicule : pourquoi les premières vagues de chaleur sont souvent les plus dangereuses
L’été vient à peine de débuter et la France connaît déjà son deuxième épisode caniculaire. Certaines régions connaîtront des pics à plus de 41°C cette semaine. Et quand les températures grimpent brutalement dès la fin du printemps ou au début de l’été, le risque sanitaire est particulièrement élevé. Comme l’explique l’Université de Washington aux Etats-Unis, « contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce ne sont pas toujours les canicules les plus intenses qui sont les plus dangereuses, mais souvent celles qui surviennent tôt dans la saison, lorsque les gens ont eu moins de temps pour s’adapter aux conditions climatiques ». Principale […]
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