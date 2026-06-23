Le goûter, un levier anti-grignotage

Le goûter ne doit pas forcément être associé à du grignotage, caractérisé par le fait de manger à n’importe quelle heure de la journée, en dehors des repas, sans forcément avoir faim. Il vise plutôt à satisfaire une petite faim en milieu d’après-midi et ainsi vous permettre de patienter jusqu’au dîner. Et sans y arriver affamé, avec l’envie de se jeter sur du gras, du salé et du sucré ! Les fruits secs, superstars Un goûter est une collation, définie comme un « repas léger ». Bien constitué, il vous permettra de moins manger au dîner et ainsi, de mieux dormir. Bien sûr, […]
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