Accueil » Santé Publique » Quelles sont les principales causes de décès en France ?
Dans une large étude française, publiée ce 23 juin, des chercheurs* se sont intéressés aux grandes causes de mortalité en France. En 2024, la France a enregistré 641 046 décès. Soit environ 4 000 de plus que l’année précédente. En revanche, le taux de mortalité standardisé (nombre de décès pour 100 000 habitants et qui tient compte du vieillissement de la population) révèle une légère diminution par rapport à 2023. Une amélioration encourageante, mais qui reste en deçà des progrès espérés avant la pandémie de Covid-19. Les deux grandes causes restent les mêmes Les tumeurs restent la première cause de décès […]
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