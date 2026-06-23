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Quelles sont les principales causes de décès en France ?

23 juin 2026

En 2024, plus de 640 000 décès ont été enregistrés en France. Si les morts liées au Covid-19 continuent de reculer, les causes de décès évoluent et mettent en lumière de nouveaux enjeux de santé publique, entre les cancers toujours dominants, les maladies respiratoires en hausse et le poids croissant des pathologies chroniques.

Dans une large étude française, publiée ce 23 juin, des chercheurs* se sont intéressés aux grandes causes de mortalité en France. En 2024, la France a enregistré 641 046 décès. Soit environ 4 000 de plus que l’année précédente. En revanche, le taux de mortalité standardisé (nombre de décès pour 100 000 habitants et qui tient compte du vieillissement de la population) révèle une légère diminution par rapport à 2023. Une amélioration encourageante, mais qui reste en deçà des progrès espérés avant la pandémie de Covid-19. Les deux grandes causes restent les mêmes  Les tumeurs restent la première cause de décès […]

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