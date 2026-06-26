Déodorants : comment faire le bon choix ?

Pour Martine Baspeyras, Présidente de la Société Française d’Esthétique en Dermatologie, « un déodorant, c’est utile, mais pas indispensable ». Car contrairement à une idée reçue, la transpiration ne sent pas mauvais en elle-même. L’odeur apparaît lorsque les bactéries naturellement présentes sur la peau dégradent la sueur. Un phénomène normal en somme. Sans oublier que la transpiration joue un rôle essentiel : celui de réguler la température du corps. Pour la dermatologue, avant même de penser déodorant, « le premier geste reste simple : une hygiène régulière. Laver les aisselles à l’eau et au savon, puis bien les sécher, suffit souvent à […]