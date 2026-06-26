Odeurs corporelles, grossesse, bières… Pourquoi les moustiques vous piquent-ils ?

Une soirée estivale entre amis où certains se font dévorer par les moustiques et d’autres s’en sortent indemnes. Qui n’a jamais vécu cette situation ? Et contrairement à une idée reçue, ce n’est pas qu’une question de chance. La science s’est penchée sur ce phénomène et voici ce qui ressort. Le groupe sanguin… A confirmer L’idée selon laquelle les moustiques seraient davantage attirés par certains groupes sanguins continue de faire débat. Une étude publiée en 2019 a montré que le principal vecteur de la dengue, Aedes aegypti, semblait préférer les personnes du groupe sanguin O. Toutefois, les recherches menées depuis […]