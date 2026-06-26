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Odeurs corporelles, grossesse, bières… Pourquoi les moustiques vous piquent-ils ?

26 juin 2026

Pourquoi certaines personnes se font-elles dévorer par les moustiques quand d’autres semblent épargnées ? Si le groupe sanguin est souvent pointé du doigt, la science montre que l’explication est plus complexe. Plusieurs études ont en effet identifié bien d’autres facteurs de risque.

Une soirée estivale entre amis où certains se font dévorer par les moustiques et d’autres s’en sortent indemnes. Qui n’a jamais vécu cette situation ? Et contrairement à une idée reçue, ce n’est pas qu’une question de chance. La science s’est penchée sur ce phénomène et voici ce qui ressort.   Le groupe sanguin… A confirmer L’idée selon laquelle les moustiques seraient davantage attirés par certains groupes sanguins continue de faire débat. Une étude publiée en 2019 a montré que le principal vecteur de la dengue, Aedes aegypti, semblait préférer les personnes du groupe sanguin O. Toutefois, les recherches menées depuis […]

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