Traitement hormonal de la ménopause : près de 500 000 femmes traitées en 2025

La ménopause est une étape naturelle de la vie des femmes, associée à une diminution des hormones sexuelles féminines, principalement des œstrogènes. Le traitement hormonal de la ménopause (THM) permet, si nécessaire, de la compenser, et ainsi améliorer la qualité de vie des femmes souffrant de symptômes (troubles du climatère) tels que les bouffées de chaleur, douleurs articulaires, etc. Ce traitement repose sur l’apport d’œstrogènes (par voie orale ou transdermique, en fonction du profil de la patiente), associés à un progestatif dans le but de réduire le risque d’hyperplasie (prolifération anormale du nombre de cellules) et de cancer de l’endomètre […]