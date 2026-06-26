Summer body : près de deux tiers des Françaises et la moitié des Français se trouvent « trop gros »

Entre l’injonction au corps parfait et les discours sur l’acceptation de tous les corps, les Français ont-ils fait leur choix ? Ils sont en tout cas largement préoccupés par leur poids, et ce, plus que jamais. Selon un sondage Ifop pour Darwin Nutrition révélé jeudi 25 juin, 61 % des Françaises se trouvent trop grosses, elles n’étaient que 41 % en 2001 et 36 % en 1997. Cette injonction à la minceur frappe aussi les hommes qui sont 48 % à se sentir trop gros, contre seulement 34 % en 2001. Particulièrement concernées, les femmes. Parmi les 63 % de femmes […]