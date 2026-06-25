Canicule : pourquoi les personnes âgées sont-elles les premières victimes ?

Lorsque le thermomètre grimpe, notre corps met en œuvre plusieurs mécanismes pour maintenir sa température autour de 37 °C. La transpiration permet d’évacuer la chaleur par évaporation, tandis que les vaisseaux sanguins se dilatent afin de mieux dissiper la chaleur à travers la peau. Mais avec l’âge, ces mécanismes naturels perdent de leur efficacité. Les personnes âgées transpirent généralement moins et leur système cardiovasculaire s’adapte plus difficilement aux fortes températures. Résultat : leur corps évacue moins bien l’excès de chaleur. Moins envie de boire À cela s’ajoute la diminution de la sensation de soif. En vieillissant, le cerveau détecte moins […]