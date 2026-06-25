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Canicule : pourquoi les personnes âgées sont-elles les premières victimes ?

25 juin 2026

Chaque été, les vagues de chaleur provoquent une hausse des hospitalisations et des décès, touchant particulièrement les personnes âgées. En France, elles représentent la majorité des victimes lors des épisodes de canicule. Cette vulnérabilité s'explique par des facteurs physiologiques, médicaux et sociaux.

Lorsque le thermomètre grimpe, notre corps met en œuvre plusieurs mécanismes pour maintenir sa température autour de 37 °C. La transpiration permet d’évacuer la chaleur par évaporation, tandis que les vaisseaux sanguins se dilatent afin de mieux dissiper la chaleur à travers la peau. Mais avec l’âge, ces mécanismes naturels perdent de leur efficacité. Les personnes âgées transpirent généralement moins et leur système cardiovasculaire s’adapte plus difficilement aux fortes températures. Résultat : leur corps évacue moins bien l’excès de chaleur. Moins envie de boire  À cela s’ajoute la diminution de la sensation de soif. En vieillissant, le cerveau détecte moins […]

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