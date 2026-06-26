Poids : à quoi sert une balance à impédancemétrie ?

Une balance à impédancemétrie a pour but de mesurer la masse grasse, la masse musculaire, l’eau corporelle et parfois la masse osseuse. Pour ce faire, elle envoie un très faible courant électrique imperceptible à travers le corps. Ce courant circule plus ou moins facilement selon les tissus traversés. Ainsi, en mesurant cette résistance, appelée impédance, l’appareil utilise des équations pour estimer la composition corporelle globale. Son fonctionnement repose sur une technique appelée analyse d’impédance bioélectrique. Dans quels cas est-elle utilisée ? Ces balances sont utilisées dans plusieurs contextes. En médecine et en nutrition clinique, elles peuvent aider à suivre l’évolution de […]