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Poids : à quoi sert une balance à impédancemétrie ?

26 juin 2026

Une balance à impédancemétrie est une balance capable de donner bien plus qu’un simple poids. En plus de mesurer la masse corporelle, elle estime la composition du corps. Comment ça marche et à qui est-elle utile ?

Une balance à impédancemétrie a pour but de mesurer la masse grasse, la masse musculaire, l’eau corporelle et parfois la masse osseuse. Pour ce faire, elle envoie un très faible courant électrique imperceptible à travers le corps. Ce courant circule plus ou moins facilement selon les tissus traversés. Ainsi, en mesurant cette résistance, appelée impédance, l’appareil utilise des équations pour estimer la composition corporelle globale. Son fonctionnement repose sur une technique appelée analyse d’impédance bioélectrique. Dans quels cas est-elle utilisée ? Ces balances sont utilisées dans plusieurs contextes. En médecine et en nutrition clinique, elles peuvent aider à suivre l’évolution de […]

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