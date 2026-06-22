Accueil » Santé Publique » Canicule : peut-on s’habiller comme on le souhaite au travail ?
Alors que la France connaît un nouvel épisode caniculaire, de nombreux salariés se posent la même question : ai-je le droit de m’habiller comme je le souhaite pour ne pas souffrir des températures ? En principe, chaque salarié a le droit de s’habiller et de se coiffer comme il le souhaite. Mais cette liberté n’est pas absolue : elle peut être encadrée par l’employeur si cela est justifié par le poste occupé. Une liberté encadrée par le travail La règle générale est simple : chacun peut choisir sa tenue. Mais l’article L.1121-1 du Code du travail permet des restrictions si elles sont justifiées […]
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