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Médicaments : est-ce une bonne idée de les broyer si on n’arrive pas à les avaler ?

22 juin 2026

L’un de vos proches éprouve des difficultés à avaler tel ou tel médicament ? La tentation peut être grande d’écraser le comprimé en question ou d’ouvrir la gélule… Ce qui constitue, en général, une mauvaise idée. Pourquoi ?

La présence de troubles de la déglutition peut inciter certains patients ou professionnels de santé à écraser les médicaments, pour favoriser leur absorption. En France, la pratique est longtemps apparue courante, notamment dans les unités de soins et les maisons de retraite. Une étude publiée en 2012 a montré qu’elle concernait près d’un patient sur trois en gériatrie (32 %). Dans 42 % des cas, il s’agissait de formes galéniques pour lesquelles l’écrasement était contre-indiqué. Et dans trois cas sur quatre, il était même question de plusieurs molécules écrasées ensemble, sans forcément que le médecin prescripteur n’en eut été informé. […]

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