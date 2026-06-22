Accueil » Santé Publique » Dons / Greffe / Transfusion » Don d’organes : informez vos proches de votre volonté !
Chaque année, en France, le fait de ne pas avoir informé ses proches sur son souhait ou son refus de faire don de ses organes entraîne la perte de près d’un tiers de dons potentiels. Si 8 Français sur 10 sont favorables au don d’organes, seul un sur deux en a informé ses proches. A l’occasion de la journée nationale du don d’organe ce lundi 22 juin, c’est le message que tient à faire passer l’Agence de la biomédecine : « rappelez à vos proches que vous êtes donneur. Si on le disait tous, des milliers de vies seraient sauvées chaque année ». […]
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