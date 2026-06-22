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Don d’organes : informez vos proches de votre volonté !

22 juin 2026

Le taux moyen de refus de don d’organes s’élève à 37 % en 2025. Parmi ces refus, les personnes qui s’étaient inscrites sur le Registre national des refus, ceux qui avaient stipulé leur opposition au don à leurs proches, mais aussi ceux qui n’avaient tout simplement pas fait part de leur volonté à leur entourage.

Chaque année, en France, le fait de ne pas avoir informé ses proches sur son souhait ou son refus de faire don de ses organes entraîne la perte de près d’un tiers de dons potentiels. Si 8 Français sur 10 sont favorables au don d’organes, seul un sur deux en a informé ses proches. A l’occasion de la journée nationale du don d’organe ce lundi 22 juin, c’est le message que tient à faire passer l’Agence de la biomédecine : « rappelez à vos proches que vous êtes donneur. Si on le disait tous, des milliers de vies seraient sauvées chaque année ». […]

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