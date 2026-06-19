Accueil » Santé Publique » Pourquoi sommes plus souvent confrontés aux virus ?
Ebola, Zika, Covid-19, Mpox, chikungunya, hantavirus… ces dernières années, nous sommes régulièrement confrontés à l’émergence ou la réémergence de virus. L’espèce humaine n’est pas seule exposée à ces vagues virales. Les animaux aussi, en témoignent les récentes épidémies de grippe aviaire et de dermatose nodulaire bovine. « Les vagues épidémiques voire pandémiques n’ont jamais été aussi nombreuses. Avant le XXe siècle, une pandémie se déclarait tous les siècles en moyenne. Depuis le début du XXIe siècle, six pandémies se sont déjà produites, toutes causées par des virus issus du monde animal : SRAS, grippe H1N1 pandémique, MERS-CoV, Zika, Ebola et tout […]
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