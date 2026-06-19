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Migraine : une qualité de vie encore plus dégradée en été

19 juin 2026

L’association la Voix des migraineux révèle son enquête sur la qualité de vie des patients à l’occasion de la journée mondial d’action de solidarité pour la migraine le 21 juin. Ce sondage met en lumière des difficultés qui vont bien au-delà de simples maux de tête et qui sont exacerbées en été.

En France, près de 11 millions de personnes souffrent de migraine. Cette maladie neurologique fréquente ne se limite pas à un mal de tête. Elle s’étale souvent sur plusieurs jours, avec des phases successives de fatigue, troubles cognitifs, douleurs aiguës, nausées, et hypersensibilité aux sons, à la lumière, voire aux odeurs. Pour un tiers des patients, la crise est précédée de symptômes neurologiques réversibles comme des troubles visuels – les plus fréquents, de troubles sensitifs et du langage, et pour des cas rares, de troubles moteurs. Pour ces personnes, l’été est une période difficile à vivre. « Pour beaucoup de […]

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