Accueil » Santé Publique » Migraine : une qualité de vie encore plus dégradée en été
En France, près de 11 millions de personnes souffrent de migraine. Cette maladie neurologique fréquente ne se limite pas à un mal de tête. Elle s’étale souvent sur plusieurs jours, avec des phases successives de fatigue, troubles cognitifs, douleurs aiguës, nausées, et hypersensibilité aux sons, à la lumière, voire aux odeurs. Pour un tiers des patients, la crise est précédée de symptômes neurologiques réversibles comme des troubles visuels – les plus fréquents, de troubles sensitifs et du langage, et pour des cas rares, de troubles moteurs. Pour ces personnes, l’été est une période difficile à vivre. « Pour beaucoup de […]
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