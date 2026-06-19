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Graisse au niveau de la nuque : qu’est-ce que la bosse du bison ?

19 juin 2026

L’aspect peut s’avérer disgracieux, au même titre d’ailleurs que l’appellation du phénomène : la bosse du bison. D’où vient donc cette courbure plus ou moins prononcée qui apparaît chez certaines personnes, à la base de la nuque ? Et comment s’en débarrasser ?

De quoi s’agit-il ? La bosse de bison correspond à une accumulation de tissu adipeux au niveau des vertèbres cervicales, dans la région postérieure du cou. De quoi donner aux patients concernés une apparence voutée, au point de générer des complexes, voire des douleurs, raideurs au niveau du cou. Cette bosse contraint en effet certains d’entre eux, à maintenir la tête légèrement en avant. Un phénomène qui peut d’ailleurs être accentué par la consultation prolongée de son smartphone… Quelles causes ? Il peut ne pas y avoir d’explication à ce phénomène – les médecins parlent alors de forme idiopathique. Dans les autres formes, on […]

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