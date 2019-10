Cataracte : l’opération améliore la sécurité sur la route

La cataracte est une conséquence normale du vieillissement : elle apparaît progressivement, à mesure qu’à l’intérieur de l’œil, le cristallin perd de sa transparence. Désormais, les effets de l’opération de la cataracte se mesurent aussi sur la route.

Un risque d’accident quasiment divisé par deux. C’est le résultat d’une étude menée sur 44 patients opérés de la cataracte, par le Dr Jonathon Ng et ses collègues de l’université d’Australie-Occidentale. Les performances des patients ont été mesurées à l’aide d’un simulateur de conduite comprenant différentes variables (vitesse, circulation, intersections, piétons…), avant et après l’intervention chirurgicale. Après l’opération du premier œil, le nombre de chocs effectifs et d’accidents évités de justesse ont baissé de 35%. Ils ont été réduits de 48% après l’opération du deuxième œil.

Opérer les deux yeux

Pour le Dr Ng, « ces résultats soulignent l’importance de la chirurgie de la cataracte pour le maintien de la sécurité, de la mobilité et de l’indépendance des conducteurs âgés ». L’intervention chirurgicale, qui consiste à remplacer le cristallin défaillant par une lentille synthétique, améliore la qualité de la vision et permet une meilleure sensibilité aux contrastes et une meilleure vision nocturne.

Or bien souvent, les personnes atteintes tardent à se faire opérer, ou ne se font opérer que de l’œil le plus atteint. C’est une erreur : la chirurgie du deuxième œil apporte donc bien un bénéfice significatif (meilleure perception de la profondeur et vision plus nette), ce qui améliore considérablement la lecture… et la conduite.

A noter : d’après les chiffres de l’Inserm, près de 600 000 Français sont opérés de la cataracte chaque année.