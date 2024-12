Ces 2 boissons qui aideraient à prévenir le cancer de la tête et du cou

Les cancers de la tête et du cou se forment notamment dans les voies aérodigestives supérieures (lèvres, langue, bouche, gorge, larynx). Selon une étude publiée dans le Journal of the American cancer Society, la consommation régulière de café et de thé pourrait jouer un rôle protecteur contre ces cancers.

Septièmes au monde par leur fréquence, les cancers de la tête et du cou – aussi appelés « cancers ORL – sont un ensemble hétérogène se formant dans les voies aérodigestives supérieures (lèvres, langue, bouche, gorge, larynx), mais aussi les glandes salivaires, les nasopharynx (zone reliant le nez à la partie supérieure de la gorge), les sinus, la fosse nasale…

La consommation de tabac et d’alcool sont indiscutablement les facteurs de risque majeurs de développer un cancer ORL.

Si le nombre de cas masculins imputables au tabac et l’alcool sont en diminution depuis quelques années, ils sont en augmentation chez les femmes.

Comment prévenir ?

L’arrêt de la cigarette et une consommation raisonnée d’alcool figurent parmi les principales actions de prévention. Mais un travail publié dans le Journal of the American cancer Society apporte une piste inattendue.

De nombreuses études ont en évalué si la consommation de café ou de thé était associée à un risque moindre de développer un cancer de la tête et du cou… avec des résultats incohérents.

C’est pourquoi une équipe de l’Université de Californie à souhaité approfondir le sujet. Les scientifiques ont analysé les données de 14 études, portant sur plus de 25 000 participants, dont 9 548 patients atteints de cancer.

Les résultats sont particulièrement encourageants pour les amateurs de café. Les personnes consommant plus de quatre tasses de café par jour présentaient un risque réduit de 17% de développer un cancer de la tête et du cou. Plus spécifiquement, le risque de cancer de la cavité buccale était plus diminué de 30% et celui de la gorge de 22%.

Le café décaféiné n’est pas en reste, avec une réduction de 25% du risque de cancer de la cavité buccale.

Quant au thé, une consommation modérée (une tasse par jour) est associée à une baisse de 9% du risque global et de 27% pour le cancer de l’hypopharynx. Cependant, en boire de façon excessive pourrait augmenter de 38% le risque de cancer du larynx, soulignant l’importance d’une consommation équilibrée.

« Bien que des recherches aient déjà été menées sur la consommation de café et de thé et la réduction du risque de cancer, cette étude met en évidence leurs effets variables sur différentes zones du cancer de la tête et du cou, notamment l’observation selon laquelle même le café décaféiné avait un impact positif », concluent les auteurs. Sans pour autant préciser les mécanismes en jeu…