Collégiens de 5e : deux vaccins proposés contre le HPV et les méningocoques ACWY

La prochaine année scolaire, 2025-2026, les collégiens de 5e des établissements publics et privés volontaires pourront être vaccinés à l’école contre le papillomavirus, comme les deux années précédentes. Grande nouveauté cette année : un vaccin contre les infections invasives à méningocoque ACWY sera également proposé.

Les vaccinations contre le HPV et contre les méningocoques ACWY proposées à tous les élèves de 5e. Pourquoi ?

Vaccin HPV : une protection efficace contre 90 % des infections

Hautement transmissibles, les infections à papillomavirus humains (HPV) sont courantes : 80 % de la population a déjà été en contact avec ces virus. La vaccination permet de prévenir jusqu’à 90 % de ces infections, responsables de lésions précancéreuses et de cancers, notamment du col de l’utérus et de la gorge. Recommandée depuis 2007 pour les filles de 11 à 14 ans, elle s’adresse aussi aux garçons du même âge depuis 2021, avec l’objectif de réduire, voire d’éliminer, les cancers liés aux HPV.

Selon Santé publique France, la campagne 2023-2024 a permis une hausse de plus de 20 points de la couverture vaccinale en dix mois. À l’issue de la seconde phase de la campagne (au 30/06/2024), en tenant compte des vaccinations réalisées en ville et au collège, la couverture vaccinale contre les HPV au moins une dose des garçons nés en 2011 était estimée à 48 % et celle des filles à 62 %. Il est ainsi observé une augmentation de 24 points chez les filles et 22 points chez les garçons par rapport à la mesure réalisée avant le début de la campagne. La couverture vaccinale pour deux doses était estimée à 30 % chez les garçons et à 38 % chez les filles.

La campagne a ainsi rapproché la couverture vaccinale de l’objectif de 60 % fixé pour 2023. Encore un effort à faire et, pour y parvenir, les campagnes en milieu scolaire sont efficaces. L’objectif d’ici 2030 est un taux de couverture vaccinale de 80 %, conformément à la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030.

L’efficacité des vaccins HPV est confirmée, avec une baisse des lésions précancéreuses du col de l’utérus allant jusqu’à 51 % chez les adolescentes. Plus de dix ans de recul, 6 millions de doses prescrites en France et 300 millions dans le monde confirment leur bon profil de sécurité. Aucun lien avec des maladies auto-immunes n’a été établi.

Pour en savoir plus : La vaccination contre les papillomavirus humains en détail

Méningocoques ACWY : une dose unique pour une protection durable

Les infections invasives à méningocoques ACWY, responsables de méningites graves parfois mortelles, ont fortement augmenté en 2024, avec 615 cas déclarés (contre 500 en moyenne). Les premiers mois de 2025 ont même été marqués par une recrudescence inquiétante de ces infections. Les adolescents et jeunes adultes sont les plus exposés. Une dose unique de vaccin est recommandée entre 11 et 14 ans, y compris pour ceux déjà vaccinés plus jeunes contre les méningocoques C ou ACWY. Ce vaccin offre une protection efficace et prolongée.

A noter : depuis le 1er janvier 2025, la vaccination contre le méningocoque B et contre les méningocoques ACWY est devenue obligatoire pour les nourrissons. La vaccination contre les méningocoques ACWY est recommandée entre 11 et 14 ans, avec un rattrapage possible jusqu’à 24 ans.

Tout ce qu’il faut savoir sur : Les méningites et septicémies à méningocoques

Les modalités pratiques de la vaccination à l’école

– Les séances de vaccination ont lieu entre janvier et juin ;

– Le schéma vaccinal contre le HPV s’étend sur deux années scolaires consécutives, avec un délai maximal de 13 mois entre les deux doses (une première dose administrée en classe de 5e et la seconde dose en 4e) ;

– Les élèves ayant reçu une première dose en ville peuvent recevoir la seconde au collège ;

– Le vaccin contre les méningocoques ACWY, administré en une seule dose, peut être proposé lors de l’une ou l’autre de ces deux années ;

– Les deux vaccins peuvent être co-administrés lors d’une même séance ;

– Ces vaccinations, gratuites pour les familles (prise en charge intégrale par l’Assurance-maladie), sont réalisées au collège par des équipes mobiles qualifiées ;

– La vaccination des mineurs nécessite l’autorisation des deux titulaires de l’autorité parentale. Ainsi, en cas de signature d’un seul parent pour cause d’impossibilité matérielle de signer pour l’autre parent, le signataire s’engage sur l’honneur à ce que la personne co-titulaire de l’autorité parentale ait donné son autorisation.

– Le carnet de santé peut être présenté sous différent format (photocopie ou photographie) et en cas d’incapacité de le présenter, les parents pourront rédiger une attestation sur l’honneur et confirmer la non-réalisation antérieure des vaccinations demandées.

Des parents en demande d’informations

Des séances d’information seront organisées à la rentrée pour les parents et les élèves de 5e. La communication sera ainsi renforcée et anticipée entre septembre et décembre 2025, auprès des parents et des élèves. Ces ajustements répondent à une demande claire d’information, mise en évidence par le baromètre IPSOS 2025 (pour MSD) : un parent sur deux estime ne pas avoir reçu suffisamment d’information sur la vaccination contre le HPV à l’école.

Selon les données de ce baromètre, 43 % des parents ont fait vacciner leur enfant contre le HPV en dehors du cadre scolaire (52 % en Occitanie, 45 % en Nouvelle-Aquitaine).

Par ailleurs, 88 % des parents savent que cette vaccination est proposée à tous les collégiens de 5e (79 % en Occitanie, 96 % en Nouvelle-Aquitaine).

En résumé, la campagne de vaccination contre le HPV en 5e est connue par près de neuf parents sur dix d’adolescents à ce niveau scolaire. Près d’un tiers perçoit la vaccination à l’école comme une solution pratique. Certains restent toutefois hésitants, préférant que le médecin traitant réalise la vaccination ou souhaitant assister à l’injection.