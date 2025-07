Soleil : menaces insoupçonnées pour les yeux

Une surexposition des yeux au soleil peut entraîner des affections parfois graves de l’œil. Méconnue, la toxicité cumulative des rayons UV sur les yeux, notamment en l’absence de protection solaire dans l’enfance, entraîne des conséquences délétères à l’âge adulte. Les explications de la Dre Manon Derrien, ophtalmologue à l’Hôpital national des 15-20 (Paris).

Les lunettes de soleil ne servent pas seulement à éviter l’éblouissement, elles protègent aussi la santé des yeux. Les rayons ultraviolets du soleil, et particulièrement les UVA et UVB, sont dangereux. Ils présentent une toxicité pour les différents tissus de l’œil et peuvent provoquer des affections oculaires, à court ou long terme. ” Et il faut bien avoir conscience que même une exposition indirecte au soleil peut avoir des conséquences sur la santé des yeux. Il ne suffit pas d’éviter de regarder le soleil pour être protégé “, explique la Dre Manon Derrien, ophtalmologue à l’Hôpital national des 15 – 20 (Paris).

Quelles sont les maladies oculaires causées par le soleil ?

A court terme, une surexposition aux UV peut être responsable de :

La photokératite aiguë : « il s’agit d’une inflammation de la cornée, cette partie transparente de l’œil à travers laquelle on regarde. Les symptômes sont les yeux rouges, la sensation de corps étranger, un gonflement des paupières, une baisse de l’acuité visuelle et la photophobie, une très grande sensibilité à la lumière, développe la Dre Manon Derrien. Elle est réversible en quelques heures voire quelques jours mais il est important de consulter. En attendant, les larmes artificielles, disponibles en pharmacie, peuvent soulager les symptômes. Et il est important de ne surtout pas porter ses lentilles ! »

La rétinopathie solaire : plus grave, ce type de brûlure touche la rétine, à l’arrière de l’œil. « Le plus souvent, les symptômes ne sont pas immédiats et surviennent plus tard dans la journée. Les troubles peuvent être irréversibles. » Cette affection survient notamment en cas d’exposition directe au soleil (fixation du soleil).

Une exposition répétée aux UV peut aussi accélérer l’apparition d’autres pathologies. « On parle de capital soleil pour la peau, c’est exactement la même chose pour les yeux : une phototoxicité cumulée peut être responsable de pathologies oculaires à moyen et long terme », précise l’ophtalmologue.

La cataracte : cette affection oculaire concerne une opacification de la totalité ou d’une partie du cristallin qui altère la vision.

La DMLA : elle se caractérise par l’apparition de lésions sur la partie centrale de la rétine, la macula. « La dégénérescence maculaire liée à l’âge est multifactorielle (âge, hérédité, exposition au soleil…). Mais on sait que l’exposition au soleil entraîne un renouvellement traumatique de la rétine et une détérioration des photorécepteurs soit un risque accru de survenue de la DMLA chez des patients prédisposés ».

Des cancers cutanés : notamment au niveau des paupières.

Les mélanomes de la choroïde et de la conjonctive (membranes de l’œil) : il s’agit d’un cancer rare mais de sombre pronostic. « L’exposition au soleil est le principal facteur de risque pour ce cancer ».

Le ptérygion : « il s’agit d’une excroissance de la conjonctive qui peut même s’étendre sur la cornée et entrainer une baisse visuelle. »

« Et, d’un point de vue strictement esthétique, les personnes qui s’exposent sans protection oculaire présentent davantage de rides, de petites taches autour des yeux », souligne la Dre Derrien.

Quelles sont les personnes les plus à risque ?

Les enfants constituent le groupe de population le plus vulnérable face au soleil. « Le cristallin devient de plus en plus opaque avec le temps et laisse de moins en moins entrer la lumière. Mais chez les enfants, il est totalement transparent. Les UV s’y engouffrent et la lumière se projette sans aucun filtre sur la rétine », explique l’ophtalmologue.

Les personnes qui ont les yeux clairs sont aussi à risque. « Dans ce cas, la surexposition aux UV est liée à la couleur claire des iris qui laissent beaucoup plus rentrer la lumière ».

Et bien sûr, les personnes atteintes de DMLA ne doivent pas s’exposer au soleil, ni à la lumière bleue.

Comment bien se protéger ?

« Il est important de porter des lunettes de soleil avec des verres suffisamment larges et couvrants pour protéger efficacement des rayons, quelle que soit la position du soleil. Pour les adultes, un filtre 3 est nécessaire pour une ambiance lumineuse en été, éventuellement moins si le ciel est nuageux. Pour les enfants, un filtre 4 est toujours recommandé. Celui-ci sera aussi recommandé pour les adultes en cas d’ensoleillement très important et dans des conditions particulières, sur la neige notamment et en été, sur l’eau, lors d’activités nautiques et même au bord de l’eau », recommande notre experte. Attention, il est déconseillé de conduire avec des filtres 4.

Pour le reste, les conseils sont les mêmes que pour la peau : porter un chapeau, ne pas s’exposer aux heures les plus chaudes et quand l’indice UV est trop élevé.

« Je tiens à insister sur la toxicité cumulée du soleil pour les yeux dont le public ne semble ne pas toujours avoir conscience. L’exposition dans l’enfance est un facteur de risque important de cataracte, de ptérygion, de cancer, et il est primordial de protéger les enfants », appuie la Dre Manon Derrien.