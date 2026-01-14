Ces petits changements qui peuvent allonger l’espérance de vie

Vivre plus longtemps et en meilleure santé : selon deux études publiées coup sur coup, des modifications minimes dans votre quotidien pourraient avoir un impact majeur sur votre espérance de vie.

5 minutes de marche en plus par jour… D’après une première étude publiée dans la revue médicale The Lancet, marcher à un rythme modéré (environ 5 km/h) pendant seulement 5 minutes supplémentaires chaque jour pourrait réduire le risque de mortalité de 10 % chez la majorité des adultes. Un bénéfice impressionnant pour un effort qui semble à la portée de tous.

Alors c’est quoi 5 minutes ? C’est descendre à un arrêt de bus ou de tramway plus tôt ou se garer un peu plus loin de votre destination. Et si vous parvenez à ajouter 10 minutes d’activité quotidienne, les bénéfices grimpent à 15 % de réduction.

La sédentarité, l’ennemi à combattre

L’étude – qui a analysé les données de plus de 135 000 adultes en Norvège, Suède, États-Unis et Royaume-Uni sur une période moyenne de huit ans – révèle également que réduire son temps de sédentarité de 30 minutes par jour pourrait diminuer la mortalité de 7 % chez les personnes qui passent en moyenne 10 heures assises quotidiennement.

Sommeil, activité, alimentation

Un second travail publié cette fois-ci dans eClinicalMedicine, apporte un éclairage complémentaire en s’intéressant à l’effet combiné de trois facteurs clés : le sommeil, l’activité physique et l’alimentation. Ces trois facteurs sont importants pour la réduction du risque de maladies, mais ils sont souvent étudiés séparément.

Des chercheurs ont donc suivi près de 60 000 personnes pendant huit ans et leurs conclusions sont sans appel : comparativement aux personnes ayant les plus mauvaises habitudes de sommeil, d’activité physique et alimentaires, le modèle suggère que la combinaison optimale de ces comportements – sept à huit heures de sommeil par nuit, plus de 40 minutes d’activité physique modérée à intense par jour et une alimentation saine – est associée à un gain de plus de neuf ans d’espérance de vie et d’années en bonne santé.

Et pour les personnes aux habitudes de vie les moins saines, de petites améliorations combinées pourraient aussi (en théorie) faire la différence et ajouter jusqu’à un an d’espérance de vie. Concrètement, il s’agirait simplement de :

dormir 5 minutes de plus par nuit ;

bouger 2 minutes de plus par jour à intensité modérée ;

ajouter une demi-portion de légumes quotidiennement.

L’étude démontre enfin que l’effet combiné de ces petits changements est supérieur aux bénéfices individuels. Par exemple, pour gagner une année de vie en améliorant que son sommeil, il faudrait dormir 25 minutes de plus par jour. En revanche, en combinant sommeil, activité et alimentation, les quelques minutes supplémentaires pourraient suffire.