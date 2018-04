Ces régimes qui nous mettent en boîte…

Les « box régime » envahissent les espaces publicitaires. Elles offrent – sous forme de barquette, barres céréales et soupes déshydratées – des repas censés être complets et garantissant une perte de poids. Mais que renferment vraiment ces boîtes ? Le magazine 60 millions de consommateurs a mené l’enquête. Résultat, trop chers, ces régimes sont aussi trop peu caloriques.

Si vous regardez un tant soit peu la télévision, vous connaissez la formule « Comme j’aime ». « Livrée à domicile, cette ‘box minceur’ contient tous les plats préparés permettant de suivre un régime pendant une semaine, un mois, voire davantage », explique 60 millions de consommateurs. Une solution clé en main pour perdre du poids en somme.

L’association de consommateurs a ainsi cherché à décrypter le contenu de cette box minceur, « tout comme celui de quatre autres marques œuvrant sur ce marché du régime tout-en-un. »

Très cher régime

Il y a d’abord la question du coût. « La box ‘Comme j’aime’ coûte quand même 170 € la semaine, soit 24 € environ par jour », s’insurge les rédacteurs de 60 millions de consommateurs. « À ce prix, que mange-t-on ? Une journée type comporte trois cuillères à soupe de muesli au chocolat pour le petit-déjeuner, deux plats préparés pour le déjeuner et le dîner, une boisson hyperprotéinée, et une compote en guise de dessert ou collation. Or, d’après nos calculs, acheter soi-même des produits identiques en grande surface revient bien moins cher… »

Pas assez de calories…

Autre point, ces box présenteraient de grosses lacunes nutritionnelles et caloriques. Tout d’abord, il est logique d’espérer « qu’au tarif de l’abonnement, les ingrédients de base soient de qualité nutritionnelle supérieure, avec par exemple du riz semi-complet plutôt que du riz blanc, des légumineuses plutôt que des féculents dans toutes les recettes, ou des plats sans trop de sel ajouté ». Or il n’en est rien.

De plus, alors que chez une femme, un apport total de 1 200 kilocalories par jour est nécessaire pour maintenir le métabolisme de base, celui de ces menus « ne dépasse pas les 820 kilocalories. Même en ajoutant deux produits laitiers et quelques fruits et légumes, ce programme est trop restrictif. Résultat : on risque fort de perdre de la masse musculaire et, à la fin du régime, de reprendre du poids ! »

Ainsi, une fois l’abonnement terminé, l’utilisateur, n’ayant pas pris de bonnes habitudes alimentaires, a de fortes chances de remanger comme avant. Et donc de reprendre les kilos perdus… au prix fort !