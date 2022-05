Chaleur, transpiration… Comment éviter les irritations entre les cuisses ?

Les beaux (et chauds) jours sont bien installés, et avec eux la tentation de s’habiller léger. En jupe, par exemple. Sauf que cela ne va pas de soi pour toutes les femmes : celles qui sont dotées de cuisses qui se touchent, par exemple. Voici quelques astuces pour éviter les irritations et brûlures causées par leur frottement.

Les « cuisses de sirène », vous connaissez ? Ce nom poétique né voici quelques années sur les réseaux sociaux décrit une forme de cuisses, celles qui se touchent du pubis jusqu’aux genoux, et recouvre une réalité plutôt désagréable, voire franchement douloureuse. En effet, aux beaux jours, le frottement constant des cuisses entre elles peut provoquer des irritations très handicapantes.

En cause, la combinaison entre cette forme de cuisses et la transpiration causée par les fortes chaleurs. A force de frottements, la peau du haut des cuisses va peu à peu se léser et laisser la place à des rougeurs, des irritations, voire des cloques et des fissures, si l’on en croit les (nombreux) témoignages sur les blogs et réseaux sociaux.

Pour ne pas remiser vos jupes au placard, voici quelques astuces pour éviter (et soulager) ces irritations.

Appliquer une crème anti-frottement pour sportifs. Les frottements répétés qui causent des brûlures concernent aussi les sportifs, pour lesquels des crèmes spécifiques ont été conçues. Rien ne vous empêche d’appliquer ce type de crème (que l’on trouve facilement dans les magasins de sport), si ce n’est leur texture : elles peuvent être un peu épaisses et difficiles à faire pénétrer.

Appliquer une crème isolante. La plupart des laboratoires de dermocosmétique ont imaginé des crèmes « isolantes » qui, après application, laissent un léger film transparent sur la peau. Ils permettent donc à la peau des cuisses de glisser l’une contre l’autre, sans frottement douloureux. Bonus : ces soins contiennent le plus souvent de l’eau thermale, aux propriétés apaisantes, voire réparatrices.

Les fausses bonnes idées. Du talc, du déodorant… Voilà quelques-unes des options système D que l’on peut trouver sur Internet. Si elles peuvent fonctionner ponctuellement, le Dr Nina Roos, dermatologue interrogée par nos confrères de Slate, émet de sérieuses réserves. Ainsi, le talc « peut absorber la transpiration mais aussi accentuer le phénomène de macération en créant un macérat dans la sueur ». Et entretenir l’irritation. Concernant le déodorant, le médecin conseille de s’en tenir aux recommandations inscrites sur les étiquettes : « ne pas utiliser sur une peau irritée ou abîmée ».

Côté garde-robe. Il y a quelques années, il fallait regarder du côté des Etats-Unis ou de la Grande-Bretagne pour espérer trouver des jarretières ou bandes anti-frottement pour les cuisses. De quoi s’agit-il ? Tout simplement de bandes élastiques plus ou moins larges, à positionner en haut des cuisses et qui tiennent généralement au moyen de bandes de silicone antidérapantes. Il en existe des versions dentelle et plus neutres (pour le sport, par exemple). Mais vous pouvez aussi trouver votre bonheur avec de simples shortys. En matière naturelle (coton) et sans couture, c’est l’idéal.

A noter : Plusieurs jeunes marques françaises se sont récemment lancées sur le créneau des cuisses qui frottent, comme la marque Body Glory qui lance cette année son stick Cuisses Kiss Touchent, destiné à « protéger vos cuisses des frottements ». La marque Cuissoh, elle, a conçu des shorty spécifiquement adaptés pour cette problématique.