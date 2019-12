Chaque année, plus de 1 000 intoxications liées à la consommation de champignons sont recensées en France (et 3 décès en moyenne). Une situation qui n’est pas simplement due à des champignons toxiques…

Entre 2010 et 2017, plus de 10 600 intoxications aux champignons ont été recensées en France. D’une année sur l’autre, les statistiques restent équivalentes avec en moyenne plus de 1 000 cas par an, dont 30 graves et 3 conduisant au décès.

La dernière livraison du Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) fait le point sur ces intoxications. De nombreux facteurs interviennent. Le premier d’entre eux étant la confusion d’une espèce comestible avec une espèce toxique.

Mais ce n’est pas tout. La consommation de champignons comestibles peut aussi entrer en jeu. Comment ? Lorsque ceux-ci sont en mauvais état au moment de la cueillette par exemple. Un défaut de cuisson peut aussi être responsable. En effet, certaines espèces comme les morilles sont dites « thermolabiles », c’est-à-dire que leur toxicité disparaît à la cuisson. En clair, s’ils sont crus ou pas assez cuits, il existe un risque. Autre champignon incriminé, le coprin qui est parfaitement comestible SAUF si vous consommez de l’alcool pendant le repas ou dans les 72 heures qui suivent. L’intoxication est en fait due à la présence de coprine qui bloque la métabolisation de l’alcool.

Mieux informer le public

« De nombreuses intoxications surviennent par méconnaissance des espèces consommées », notent les auteurs du BEH. « C’est pourquoi il est indispensable de faire identifier sa récolte par un spécialiste en cas de doute, mais également de la photographier avant sa cuisson. Par ailleurs, des cas sont rapportés chez de jeunes enfants alors qu’il est recommandé de ne pas donner de champignons sauvages à consommer aux plus jeunes. »