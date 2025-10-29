Changement climatique : 2,5 millions de décès par an liés à la dépendance aux énergies fossiles

De nouvelles données publiées dans le 9e rapport du « Lancet Countdown » sur la santé et le changement climatique révèlent que la dépendance excessive aux combustibles fossiles et l'incapacité à s'adapter au changement climatique ont des conséquences dramatiques. Depuis les années 1990, le nombre de morts liées à la chaleur dans le monde a augmenté de 23 %.

Le rapport 2025 du Lancet Countdown* sur la santé et le changement climatique lance un nouvel appel à la mobilisation générale. Le message est clair : accélérer et intensifier les efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à s’adapter au changement climatique.

Car les menaces sanitaires atteignent des niveaux sans précédent. La mortalité liée aux chaleurs extrêmes a augmenté de 23 % depuis les années 1990, atteignant 546 000 décès par an. En 2024 seulement, la pollution de l’air causée par les fumées d’incendies de forêt a été associée à un record de 154 000 décès, tandis que le potentiel de transmission mondiale de la dengue a progressé de 49 % depuis les années 1950.

Le lourd tribut des énergies fossiles

Les auteurs estiment que 2,5 millions de décès chaque année sont attribuables à la pollution atmosphérique provenant de la combustion continue des combustibles fossiles. Cette situation pèse également sur les budgets nationaux : alors que les prix des combustibles fossiles ont grimpé en flèche, les gouvernements ont collectivement dépensé 956 milliards de dollars en subventions nettes aux combustibles fossiles en 2023. Parallèlement, les géants pétroliers et gaziers poursuivent l’expansion de leurs plans de production, à une échelle trois fois supérieure à ce que la planète peut supporter.

À cela s’ajoute le retard pris dans l’adoption d’énergies propres et respectueuses du climat, ce qui signifie que plus de 2 milliards de personnes utilisent encore des combustibles polluants et peu fiables dans leur foyer.

Plus largement, le rapport souligne que le changement climatique détruit de plus en plus les moyens de subsistance, met à rude épreuve l’économie et pèse lourdement sur les budgets de santé.

« Partout dans le monde, nous constatons que ces multiples impacts sanitaires s’accumulent et déclenchent une cascade de conséquences néfastes », alerte la Pre Stella Hartinger, directrice du Lancet Countdown Amérique latine et autrice du rapport mondial. Ledit rapport souligne que le recul politique en matière de climat et de santé menace de condamner des millions de personnes à un avenir marqué par les maladies, les catastrophes et une mort prématurée.

Des lueurs d’espoir ?

Certains gouvernements reviennent sur leurs engagements climatiques. « Face à la menace croissante que représentent ces dirigeants mondiaux pour anéantir les maigres progrès accomplis jusqu’à présent, des efforts urgents sont nécessaires à tous les niveaux et dans tous les secteurs afin de mettre en œuvre et d’exiger une action accélérée qui produise des bénéfices sanitaires immédiats », martèle le Pr Anthony Costello, coprésident du Lancet Countdown. Car il est possible d’agir. Le rapport met ainsi en lumière l’impact salvateur des actions déjà engagées. On estime que 160 000 vies sont sauvées chaque année grâce à l’abandon du charbon.

*Le programme Lancet Countdown est dirigé par l’University College de Londres et collabore avec près de 300 chercheurs du monde entier pour suivre et comprendre l’évolution des liens entre le changement climatique et la santé/