Accueil » Médecine » Cancers » Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe, est mort à 42 ans d’un cancer rare
Le navigateur Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024-2025, est mort à Quimper dans la nuit de mercredi à jeudi, à l’âge de 42 ans des suites d’un cancer. En octobre 2023, alors qu’il s’apprête à prendre le départ de la Transat Jacques-Vabre, il passe un scanner en urgence après des maux de ventre persistants et une perte de poids inhabituelle. Le diagnostic tombe : une tumeur stromale gastro-intestinale. Un cancer rare du tube digestif Depuis l’automne 2023 donc, le skipper affrontait un cancer de l’intestin, une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST) d’environ 15 cm, « de la taille d’un pamplemousse […]
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