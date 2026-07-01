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L’activité physique comme traitement de la dépression ?

01 juillet 2026

L’activité physique constitue un allié précieux pour préserver voire améliorer sa santé mentale. S’avère-t-elle toutefois aussi efficace qu’un antidépresseur ? Eléments de réponse, issus de données scientifiques.

« Les antidépresseurs sont des médicaments notamment prescrits dans la prise en charge de symptômes de la dépression (la tristesse et le ralentissement moteur), une maladie qui affecte l’humeur, les pensées et le comportement », rappelle l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Peu couteuse, largement accessible, l’activité physique est réputée comme étant un levier puissant pour préserver et améliorer la santé mentale. Au point de représenter un traitement à part entière de la dépression ? De nombreux scientifiques se sont penchés sur la question, comme en témoigne cette méta-analyse britannique de 2026, dans laquelle les auteurs ont compilé 73 […]

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